MP responde a señalamientos de no dar resultados positivos

El Ministerio Público (MP) emitió un comunicado la mañana de este viernes 15 de agosto de 2025 para responder al diputado José Chic, quien el pasado miércoles 13 de agosto emitió un tuit afirmando que el ente investigador ha recibido un total de Q25 mil millones por concepto de presupuesto en ocho años y que "la población guatemalteca no ha tenido resultados positivos". En ese sentido, el ente investigador se defendió afirmando que: "ante los constantes ataques sin fundamento promovidos por el congresista, el MP reitera que todas sus actuaciones se encuentran estrictamente apegadas a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, a las leyes y a los principios de transparencia y rendición de cuentas".
En ese sentido, el MP reafirmó "su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, ante señalamientos infundados del diputado José Chic". "En ese contexto, el pasado 07 de agosto funcionarios del MP se presentaron a una reunión convocada por el diputado José Chic, en donde se respondieron detalladamente todas las inquietudes planteadas, se entregó información requerida sobre la ejecución presupuestaria y el proyecto de construcción de la Tercera Torre en la sede central de la institución", manifestó el MP.
Según el ente investigador, "se desmintieron narrativas falsas que, de manera coincidente, circulan en redes sociales sin sustento alguno". La misiva agrega que existe desinformación, que sugiere que el MP no rinde cuentas". Por esa razón el MP aclaró "que dicha afirmación es completamente falsa y carente de sustento".
Todas las actuaciones del Ministerio Público están sujetas a distintos tipos de controles, que van desde lo judicial hasta lo administrativo", argumentó el MP.
Rendición de cuentas del MP
Asimismo, el documento asegura que "las decisiones del MP están sujetas al control judicial; además, somos auditados por la Contraloría General de Cuentas, por entes certificadores internacionales de calidad, y presentamos informes financieros mensuales y cuatrimestrales que se remiten, entre otras instituciones, a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, a la Secretaría General de Planificación, a la Dirección Técnica del Presupuesto, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas".
El MP añadió que "estos informes también están disponibles para la ciudadanía en nuestro sitio web. Adicionalmente, cada año se presenta un informe de rendición de cuentas a la ciudadanía, el cual además es remitido al Ejecutivo y al Legislativo. Por ello, afirmamos con total solvencia que el MP sí cumple cabalmente con su deber de rendir cuentas al pueblo de Guatemala".
MP se refiere a la labor de la PNC
Asimismo, "se recuerda que la investigación penal en Guatemala es responsabilidad exclusiva del MP, quien la dirige, mientras que la Policía Nacional Civil (PNC) actúa como apoyo operativo. En contraste, la labor preventiva y de seguridad ciudadana corresponde al Ministerio de Gobernación, cuya inacción ha sido reiteradamente señalada por la Fiscal General, quien ha exhortado a sus autoridades a cumplir con su mandato y atender la creciente ola de violencia que afecta al país e incluso ha liderado acciones como la creación de la plataforma Delito Cero, con la finalidad de coadyuvar en temas de investigación estratégica".
El MP continuará trabajando con firmeza y determinación en defensa de la justicia y el Estado de Derecho. No se detendrá, bajo ninguna circunstancia, en la búsqueda de la verdad y la justicia, frente a ataques políticos carentes de sustento", advirtió.
"Invitamos al diputado José Chic a ejercer sus funciones con seriedad, a rendir cuentas a la ciudadanía y a contribuír con hechos y resultados concretos. Guatemala necesita acciones responsables, no discursos vacíos ni ataques infundados", finalizó el MP.