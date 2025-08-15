Bandas y alfombras acompañan a la Virgen de la Asunción

Estudiantes de diferentes centros escolares de la Ciudad de Guatemala se dieron cita a la Plaza de la Constitución durante la mañana de este viernes 15 de agosto de 2025, para amenizar las fiestas en honor a la Virgen de la Asunción. Los integrantes de las bandas se colocaron a los costados del cortejo procesional para hacer sonar sus trompetas, mientras el anda ingresaba a Catedral Metropolitana, donde se celebró una misa en su honor.
Afuera de la sede religiosa, varios fieles elaboraron coloridas alfombras con moldes y aserrín de colores amarillo, verde, morado y celeste, entre otros. En tanto, dentro del templo se realizó el servicio religioso que fue presidido por Monseñor Gonzálo de Villa, quien recordó como la Virgen María fue elegida por Dios para ser madre de Jesucristo.
Las bandas escolares desfilaron desde distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, hasta el Centro Histórico, para rendir honores a la patrona de la capital, cuya feria titular se celebra este mismo viernes. En ese contexto, Monseñor Gonzalo de Villa describió las virtudes de la Virgen María durante la misa en la que se celebró la Asunción de María.
Alfombras para la Virgen de Asunción
Entre los planteles escolares participantes estuvieron los alumnos del Colegio Teresa de Ávila, quienes llegaron hasta Catedral Metropolitana para acompañar el ingreso de la Consagrada Imagen de la Virgen de la Asunción. Después de la santa misa, el anda salió de Catedral Metropolitana para continuar su recorrido por las calles de Centro Histórico.
Cientos de guatemaltecos salieron al frente de la sede religiosa para observar la salida de la procesión, mientras otros fieles quemaron cohetillos y toritos llenos de juegos pirotécnicos. A su paso, feligreses elaboraron varios metros de alfombra, para continuar el recorrido que reanudó su paso por la 7a. avenida de la zona 1.
Con información e imágenes del fotoperiodista Alex Meoño.