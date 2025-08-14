 Embajada de EE. UU. emite alerta por posible violencia en zona 16; Gobernación aclara situación
Embajada de EE. UU. emite alerta por posible violencia en zona 16; Gobernación aclara situación

Asimismo, Gobernación indicó que, junto con la Policía Nacional Civil, se realizan acciones preventivas y coordinadas para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Patrullajes de la PNC, Mingob.
Patrullajes de la PNC / FOTO: Mingob.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió este jueves 14 de agosto una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos, tras recibir lo que calificó como "información creíble" sobre una mayor amenaza de violencia entre pandillas en áreas comerciales de la zona 16 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con el aviso, la posible actividad delictiva podría registrarse entre este jueves y el domingo 17 de agosto. La misión diplomática instó a su personal y a ciudadanos estadounidenses a extremar precauciones en el sector, permanecer atentos a su entorno y evitar riesgos innecesarios.

Foto embed
Alerta - Embajada de EE. UU. en Guatemala

Mingob responde 

En respuesta, el Ministerio de Gobernación se pronunció esta tarde ante la circulación de mensajes en redes sociales y plataformas de mensajería instantánea sobre posibles hechos violentos en lugares específicos de la zona 16. La cartera de seguridad aseguró que la información es falsa e instó a la población a verificar la procedencia de las alertas antes de difundirlas.

Asimismo, Gobernación indicó que, junto con la Policía Nacional Civil, se realizan acciones preventivas y coordinadas para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Mingob se pronuncia por información sobre atentados en áreas específicas

La información sobre posibles atentados en ingresos a centros comerciales y en otras sedes buscaba provocar temor en una comunidad educativa y alrededores de centros comerciales.

Paralelamente, la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro) emitió un comunicado en el que exige al Estado implementar medidas efectivas para frenar la violencia en el país. Según la gremial, el incremento de la criminalidad afecta directamente a la población, obstaculiza la actividad productiva y amenaza el clima de inversión.

"Exigimos resultados concretos para reducir la criminalidad y garantizar la protección de todos los guatemaltecos", señaló la organización empresarial.

Embajada de EE. UU. emite alerta por posible violencia en zona 16; Gobernación aclara situación
09:26 PM, Ago 14
Embajada de EE. UU. emite alerta por posible violencia en zona 16; Gobernación aclara situación

09:26 PM, Ago 14
