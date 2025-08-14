 Mingob aclara sobre atentados en áreas específicas
Nacionales

Mingob se pronuncia por información sobre atentados en áreas específicas

La información sobre posibles atentados en ingresos a centros comerciales y en otras sedes buscaba provocar temor en una comunidad educativa y alrededores de centros comerciales.

Compartir:
El personal de la PNC mantiene presencia en la calzada Roosevelt debido a los bloqueos de manifestantes., Omar Solís/Emisoras Unidas
El personal de la PNC mantiene presencia en la calzada Roosevelt debido a los bloqueos de manifestantes. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Ministerio de Gobernación se pronunció esta tarde por la información que ha circulado en redes sociales y redes de mensajería instantánea sobre posibles hechos violentos en lugares específicos en zona 16.

La entidad a cargo de la seguridad ciudadana aseguró que la referida información es falsa. A su vez, invitó a la población a verificar la fuente antes de compartir y dejarse engañar por mensajes que buscan alertar a los guatemaltecos.

Añadió que el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil trabajan de manera preventiva y coordinada para garantizar la seguridad.

Foto embed
Mingob se pronuncia por información sobre atentados en áreas específicas - X

Por medio de varias imágenes que buscan infundir temor entre la población y específicamente una comunidad educativa, circularon el mensaje de posibles atentados que estarían siendo planificados por miembros de pandillas. 

En una de las comunicaciones se indicaba que la información era procedente de trabajos de investigación e inteligencia en centros carcelarios y que el posible ataque armado contra varias personas tendría lugar entre el jueves 14 y el sábado 16 de agosto. 

Además, solicitaba el apoyo de la comisaría encargada de dicho sector para aumentar los recorridos de vigilancia en el sector para lograr identificar posibles pandilleros. 

"Desesperación" de pandilleros 

El pasado martes, 12 de agosto, se registran disturbios en dos cárceles del país y atribuyó estas acciones a los grupos de pandillas que estarían buscando forzar que sus máximos líderes sean retirados de la prisión de máxima seguridad Renovación 1, en Escuintla, y devueltos a los centros donde habían estado recluidos anteriormente.

"Hoy, las pandillas han dado un paso más en su desesperación. Coordinaron motines en el Sector 11 del Preventivo de la zona 18 y en Fraijanes 2. Exigen al Estado de Guatemala que sus máximos líderes regresen de Renovación1 a las cárceles donde antes ejercían su poder criminal", escribió el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. 

Agregó que esos criminales, responsables de extorsionar al país y de asesinar a la ciudadanía, hoy retienen con violencia a "valientes" guardias del Sistema Penitenciario que se negaron ante sus amenazas.

Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, expresó en redes sociales que "hoy Guatemala está atravesando acciones y amenazas de grupos criminales que ven su poder diezmado por acciones del Gobierno".

En Portada

Mingob se pronuncia por información sobre atentados en áreas específicas t
Nacionales

Mingob se pronuncia por información sobre atentados en áreas específicas

05:01 PM, Ago 14
Aeronave impacta contra ave: varios pasajeros resultaron lesionadost
Nacionales

Aeronave impacta contra ave: varios pasajeros resultaron lesionados

04:20 PM, Ago 14
Extraña figura humanoide levita en el cielo y se vuelve viralt
Viral

Extraña figura humanoide levita en el cielo y se vuelve viral

06:01 PM, Ago 14
Roberto Bonilla logra segundo oro en Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025t
Deportes

Roberto Bonilla logra segundo oro en Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

04:29 PM, Ago 14

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosFútbolEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos