Mingob aclara sobre atentados en áreas específicas

El Ministerio de Gobernación se pronunció esta tarde por la información que ha circulado en redes sociales y redes de mensajería instantánea sobre posibles hechos violentos en lugares específicos en zona 16.
La entidad a cargo de la seguridad ciudadana aseguró que la referida información es falsa. A su vez, invitó a la población a verificar la fuente antes de compartir y dejarse engañar por mensajes que buscan alertar a los guatemaltecos.
Añadió que el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil trabajan de manera preventiva y coordinada para garantizar la seguridad.
Por medio de varias imágenes que buscan infundir temor entre la población y específicamente una comunidad educativa, circularon el mensaje de posibles atentados que estarían siendo planificados por miembros de pandillas.
En una de las comunicaciones se indicaba que la información era procedente de trabajos de investigación e inteligencia en centros carcelarios y que el posible ataque armado contra varias personas tendría lugar entre el jueves 14 y el sábado 16 de agosto.
Además, solicitaba el apoyo de la comisaría encargada de dicho sector para aumentar los recorridos de vigilancia en el sector para lograr identificar posibles pandilleros.
"Desesperación" de pandilleros
El pasado martes, 12 de agosto, se registran disturbios en dos cárceles del país y atribuyó estas acciones a los grupos de pandillas que estarían buscando forzar que sus máximos líderes sean retirados de la prisión de máxima seguridad Renovación 1, en Escuintla, y devueltos a los centros donde habían estado recluidos anteriormente.
"Hoy, las pandillas han dado un paso más en su desesperación. Coordinaron motines en el Sector 11 del Preventivo de la zona 18 y en Fraijanes 2. Exigen al Estado de Guatemala que sus máximos líderes regresen de Renovación1 a las cárceles donde antes ejercían su poder criminal", escribió el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.
Agregó que esos criminales, responsables de extorsionar al país y de asesinar a la ciudadanía, hoy retienen con violencia a "valientes" guardias del Sistema Penitenciario que se negaron ante sus amenazas.
Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, expresó en redes sociales que "hoy Guatemala está atravesando acciones y amenazas de grupos criminales que ven su poder diezmado por acciones del Gobierno".