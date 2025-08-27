 Ataque armado en zona 7 deja un fallecido
Nacionales

Ataque armado deja una persona fallecida en zona 7

La víctima no fue identificada.

La persona fallecida fue hallada en la vía pública, en un sector de la zona 7., Bomberos Voluntarios
La persona fallecida fue hallada en la vía pública, en un sector de la zona 7. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un hecho de violencia ocurrido en las primeras horas de este miércoles 27 de agosto cobró la vida de una persona. El incidente se registró en el anillo Periférico, específicamente en el ingreso al asentamiento El Esfuerzo, zona 7 capitalina.

Recién pasaba de la medianoche cuando se registró el ataque armado. Las múltiples detonaciones de proyectiles de arma de fuego alertaron sobre lo ocurrido y los Bomberos Voluntarios fueron notificados al respecto, por lo que de inmediato movilizaron unidades al lugar.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en un área de la vía pública, junto a varios costales, a una persona que presentaba múltiples heridas de bala, principalmente en áreas del rostro y cráneo.

"Al evaluarla, se confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo que el personal de turno notificó a las autoridades correspondientes", dijo Leandro Amado, vocero de la institución de socorro.

Asimismo, explicó que, al momento de retirarse las unidades, la persona todavía no había sido identificada ni era posible aproximar la edad debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron a la escena del crimen para recabar evidencias e iniciar con las investigaciones. También se coordinó el traslado del cuerpo de la víctima hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde se procederá con los análisis respectivos para determinar de quién se trata.

* Le puede interesar:

MP condena ataques contra su personal y exige a Gobernación garantizar seguridad ciudadana

El Ministerio Público señaló que existen “ataques sistemáticos intimidatorios” contra su personal, mediante un patrón reiterativo de coacción y violación de sus derechos humanos.

Otros crímenes en el sector

En horas de la mañana del pasado martes 26 de agosto se registró un incidente armado en la 6ª avenida y 9ª calle de la colonia Landívar, zona 7, Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales, un hombre de aproximadamente 45 años de edad resultó herido por proyectiles de arma de fuego. Al ser evaluado, se confirmó que carece de signos vitales.

Mientras tanto, se informó sobre otro ataque con arma de fuego en el sector, donde un fiscal del Ministerio Público fue agredido por desconocidos. El hecho ocurrió a inmediaciones del complejo Erick Barrondo en la zona 7, por donde circulaba la víctima a bordo de un vehículo. El trabajador resultó ileso, según se confirmó.

