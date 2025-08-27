 MP "condena enérgicamente" los ataques contra su personal
MP condena ataques contra su personal y exige a Gobernación garantizar seguridad ciudadana

El Ministerio Público señaló que existen "ataques sistemáticos intimidatorios" contra su personal, mediante un patrón reiterativo de coacción y violación de sus derechos humanos.

Ministerio Público,
Ministerio Público

El Ministerio Público (MP) emitió un pronunciamiento este miércoles 27 de agosto por medio del cual condenó "enérgicamente" y lamentó profundamente los ataques perpetrados contra su personal durante las últimas semanas.

Asimismo, a través de la publicación realizada en sus cuentas institucionales de redes sociales, la entidad a cargo de la fiscal general Consuelo Porras le exigió al Ministerio de Gobernación que cumpla con su deber constitucional de garantizar la seguridad ciudadana.

Este mensaje fue difundido un día después de que desconocidos perpetraran un ataque armado contra un fiscal del MP. El hecho ocurrió a inmediaciones del complejo Erick Barrondo, en la zona 7 capitalina. El trabajador viajaba a bordo de un vehículo cuando fue agredido y resultó ileso del ataque.

MP señala ataques sistemáticos intimidatorios

De acuerdo con el MP, estas acciones forman parte de una serie de ataques sistemáticos intimidatorios de los cuales el personal del Ministerio Público ha sido objeto. Añadió que existe un patrón reiterativo de coacción y violación de sus derechos humanos y que tal situación ha sido expuesta en varios pronunciamientos públicos.

"La institución ha responsabilizado a las autoridades correspondientes de cualquier situación que atente contra la integridad, la vida y la seguridad de los funcionarios y empleados del Ministerio Público", continuó.

Condena de 25 años de cárcel a implicados en ataque contra fiscal del MP

El Tribunal Quinto de Sentencia Penal dictó en julio pasado una sentencia condenatoria de 25 años de prisión inconmutables contra dos personas por el delito de conspiración para el asesinato en agravio de la fiscal del Ministerio Público (MP), Miriam Reguero.

Según la investigación, estas personas habrían conspirado para darle muerte a la trabajadora del ente investigador. Los hechos ocurrieron en 2022.

En esa ocasión, Reguero fue atacada a balazos junto con otras personas en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala y resultó herida, por lo que fue ingresada a un centro asistencial.

