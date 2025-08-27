 Guatemala pide alto al fuego inmediato por crisis en Gaza
Nacionales

Guatemala expresa su preocupación por la situación en Gaza y pide alto al fuego inmediato

La administración del presidente Bernardo Arévalo pidió proteger a la población civil, liberar a todos los rehenes y que se permita, sin restricciones, el acceso a la ayuda humanitaria.

Bombardeos de Israel en la Franja de Gaza, EFE
Bombardeos de Israel en la Franja de Gaza / FOTO: EFE

El Gobierno de Guatemala expresó este miércoles 27 de agosto su "profunda preocupación" por la situación en la Franja de Gaza y pidió un alto al fuego "inmediato".

En un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), la Administración del presidente Bernardo Arévalo de León recordó "la obligación de todos los Estados a respetar el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario, así como las resoluciones de las Naciones Unidas".

El Gobierno pidió proteger a la población civil, a liberar a todos los rehenes y que se permita, sin restricciones, el acceso a la ayuda humanitaria.

"Guatemala hace un llamado urgente a las partes al establecimiento de un alto al fuego inmediato y reafirma su disposición a apoyar iniciativas encaminadas al establecimiento de la paz", aseveró la nota de prensa.

La ONU declara oficialmente situación de hambruna en la Franja de Gaza

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que la hambruna declarada en la Franja de Gaza es un fracaso de la “humanidad misma” e instó a un alto el fuego “inmediato”.

Situación en Gaza

El lunes, Israel bombardeó el Hospital Naser, en el sur de Gaza, asesinando en total a 22 personas. Entre las víctimas mortales hay cinco periodistas que trabajaban para medios internacionales y que fueron atacados en el punto en el que solían realizar directos.

El camarógrafo Hussam al Masri, que trabajaba para Reuters, murió en un primer bombardeo contra las escaleras de incendio de la última planta del Naser, desde donde retransmitía en vivo. En un segundo bombardeo, Israel mató a otros periodistas y rescatistas que habían acudido a socorrerlo.

Además de los periodistas fallecidos -entre ellos una fotógrafa que colaboraba con la agencia estadounidense de noticias AP y un videógrafo de Al Jazeera-, también hay un estudiante de último año de medicina, tres empleados administrativos del hospital y un rescatista.

Según el Ejército israelí, las tropas atacaron con el fin de destrozar una supuesta "cámara de Hamás".

Mohamed Sakar, director de enfermería del Naser negó este miércoles que hubiera una "cámara oculta" en el edificio atacado y afirmó que allí solo había las cámaras de los periodistas que usaban ese punto para grabar.

