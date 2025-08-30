 Conred reporta la muerte de 34 guatemaltecos por las lluvias
Nacionales

Conred reporta la muerte de 34 guatemaltecos por las lluvias

Según los datos de Conred, la actual temporada de lluvias 2025 ha cobrado la vida de 34 guatemaltecos.

Compartir:
En una de las emergencias más recientes, un árbol cayó sobre una vivienda del barrrio Chituplum, Lanquín, Alta Verapaz., Conred.
En una de las emergencias más recientes, un árbol cayó sobre una vivienda del barrrio Chituplum, Lanquín, Alta Verapaz. / FOTO: Conred.

Las lluvias de la actual temporada causaron la muerte de 34 personas hasta la fecha, según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que este sábado 30 de agosto actualizó cifras de las emergencias atendidas recientemente. La entidad reveló que en total han sido mil 163 eventualidades cubiertas en todo el país, aunque la mayoría ocurrió en el departamento de Alta Verapaz con 193.

De esa forma, la coordinadora reportó 15 mil 409 personas afectadas y 2 mil 998 damnificadas a nivel nacional, de las que 10 permanecen albergadas y 37 resultaron con heridas por los eventos del invierno. Conred reportó que la actual temporada causó un guatemalteco desaparecido y lamentó la muerte de 34 personas en todo el territorio nacional.

En cuanto a las viviendas afectadas, Conred contabiliza que hay 542 en riesgo, 174 con daño leve, 2 mil 696 con daño moderado y 128 con daño severo.  En ese orden, el Ministerio de Comunicaciones reportó que a la fecha suman 20 puentes afectados y tres destruidos.

Edificios públicos afectados

Conred también notificó que 19 de sus edificios se han visto afectados por las consecuencias de las lluvias, pero ninguno de ellos ha sido destruido. En el tema de carreteras, la cartera de Comunicaciones ha atendido 446 tramos afectados y cero destruidos.

Por otra parte, el Ministerio de Educación informó que hay 19 centros educativos afectados, pero cero destruidos. En cuanto a los daños a cultivos, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación reportó cuatro comunidades afectadas, con un saldo de 15 familias damnificadas.

Conred especificó que los daños por departamento se desglosan de la siguiente manera:

  • Alta Verapaz: 193,
  • Sacatepéquez: 127,
  • Suchitepéquez: 127,
  • Quiché: 73,
  • Chiquimula: 68,
  • Quetzaltenango: 66,
  • Guatemala: 62,
  • Huehuetenango: 54,
  • Retalhuleu: 47,
  • Baja Verapaz: 45,
  • Petén: 40, 
  • Escuintla: 39, 
  • Izabal: 38,
  • Jalapa: 36,
  • San Marcos: 29,
  • Totonicapán: 29,
  • Jutiapa: 29,
  • Zacapa: 27,
  • Santa Rosa: 21,
  • Chimaltenango: 19, 
  • Sololá: 19,
  •  El Progreso: 11.

En otras noticias: Vecinos denunciaron que los tres menores de edad estaban en una vivienda que operaba como casa cerrada en la colonia Las Monjas, Santa Rosa.

Rescatan a adolescente y dos niños en Cuilapa, Santa Rosa

Vecinos denunciaron que los tres menores de edad estaban en una vivienda que operaba como casa cerrada en la colonia Las Monjas, Santa Rosa.

En Portada

Tráiler choca contra cinco carros en ruta al Pacíficot
Nacionales

Tráiler choca contra cinco carros en ruta al Pacífico

02:38 PM, Ago 30
Real Madrid suma su tercer triunfo consecutivo en LaLigat
Deportes

Real Madrid suma su tercer triunfo consecutivo en LaLiga

03:31 PM, Ago 30
Patrulla Fronteriza detiene a dos bomberos inmigrantes mientras combatían incendio en Washingtont
Internacionales

Patrulla Fronteriza detiene a dos bomberos inmigrantes mientras combatían incendio en Washington

11:52 AM, Ago 30
Todo listo para la 21K de la Ciudad de Guatemalat
Deportes

Todo listo para la 21K de la Ciudad de Guatemala

12:24 PM, Ago 30

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosCopa CentroamericanaSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos