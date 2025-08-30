Conred reporta la muerte de 34 guatemaltecos por las lluvias

Las lluvias de la actual temporada causaron la muerte de 34 personas hasta la fecha, según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que este sábado 30 de agosto actualizó cifras de las emergencias atendidas recientemente. La entidad reveló que en total han sido mil 163 eventualidades cubiertas en todo el país, aunque la mayoría ocurrió en el departamento de Alta Verapaz con 193.
De esa forma, la coordinadora reportó 15 mil 409 personas afectadas y 2 mil 998 damnificadas a nivel nacional, de las que 10 permanecen albergadas y 37 resultaron con heridas por los eventos del invierno. Conred reportó que la actual temporada causó un guatemalteco desaparecido y lamentó la muerte de 34 personas en todo el territorio nacional.
En cuanto a las viviendas afectadas, Conred contabiliza que hay 542 en riesgo, 174 con daño leve, 2 mil 696 con daño moderado y 128 con daño severo. En ese orden, el Ministerio de Comunicaciones reportó que a la fecha suman 20 puentes afectados y tres destruidos.
Edificios públicos afectados
Conred también notificó que 19 de sus edificios se han visto afectados por las consecuencias de las lluvias, pero ninguno de ellos ha sido destruido. En el tema de carreteras, la cartera de Comunicaciones ha atendido 446 tramos afectados y cero destruidos.
Por otra parte, el Ministerio de Educación informó que hay 19 centros educativos afectados, pero cero destruidos. En cuanto a los daños a cultivos, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación reportó cuatro comunidades afectadas, con un saldo de 15 familias damnificadas.
Conred especificó que los daños por departamento se desglosan de la siguiente manera:
- Alta Verapaz: 193,
- Sacatepéquez: 127,
- Suchitepéquez: 127,
- Quiché: 73,
- Chiquimula: 68,
- Quetzaltenango: 66,
- Guatemala: 62,
- Huehuetenango: 54,
- Retalhuleu: 47,
- Baja Verapaz: 45,
- Petén: 40,
- Escuintla: 39,
- Izabal: 38,
- Jalapa: 36,
- San Marcos: 29,
- Totonicapán: 29,
- Jutiapa: 29,
- Zacapa: 27,
- Santa Rosa: 21,
- Chimaltenango: 19,
- Sololá: 19,
- El Progreso: 11.
En otras noticias: Vecinos denunciaron que los tres menores de edad estaban en una vivienda que operaba como casa cerrada en la colonia Las Monjas, Santa Rosa.