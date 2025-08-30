Rescatan a adolescente y dos niños en Cuilapa, Santa Rosa

La denuncia de varios ciudadanos llevó a la Policía Nacional Civil (PNC) a realizar un operativo en la colonia Las Monjas, del municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa, durante la mañana de este sábado 30 de agosto de 2025. Como resultado, las fuerzas de seguridad reportaron el rescate de una adolescente y dos niños que presuntamente eran explotados en una casa cerrada que funcionaba como prostíbulo.
Según las fotos captadas por la PNC, el operativo se realizó con el acompañamiento del personal departamental de la Procuraduría General de la Nación (PGN), quienes trasladaron a los tres menores de edad hacia un centro asistencial de Santa Rosa para ser evaluados por personal médico.
La PNC describió que la víctima adolescente tiene 16 años y que el rescate se efectuó gracias al trabajo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC). La entidad añadió que el allanamiento fue realizado en coordinación con la Fiscalía Distrital de la referida localidad.
Las autoridades añadieron que las investigaciones en este caso continuarán, porque cuando los familiares de los menores fueron localizados, estos se encontraron en estado de ebriedad, comunicó la PNC.