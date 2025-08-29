 Descartan desaparición de bebé en el IGSS de Escuintla
Descartan desaparición de bebé en el IGSS de Escuintla

La evaluación médico forense practicada por el INACIF concluyó que la denunciante no presenta signos clínicos de embarazo previo, con prueba de embarazo negativa.

Ministerio Público estableció que no existió desaparición de un bebé., Cortesía
Ministerio Público estableció que no existió desaparición de un bebé. / FOTO: Cortesía

El Ministerio Público (MP) informó que tras la evaluación médico forense practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) se estableció que la mujer que denunció la supuesta desaparición de un bebé en el Hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Escuintla, no estuvo embarazada, por lo que no existió tal robo o desaparición.

La evaluación médico forense practicada por el INACIF concluyó que la mujer denunciante no presenta signos clínicos de embarazo previo, con prueba de embarazo negativa

Tras las diligencias desarrolladas por el Ministerio Público en seguimiento a la denuncia presentada el 28 de agosto pasado, en el Hospital del IGSS de Escuintla, se descarta la existencia, desaparición o secuestro de un recién nacido en dicho centro asistencial.

La denuncia se originó tras señalarse la presunta desaparición de un bebé concebido por la señora Evelyn Yesenia Juárez Pérez; sin embargo, las investigaciones preliminares permitieron establecer lo siguiente:

-Videos de vigilancia del hospital muestran que la señora Juárez ingresó la noche del 27 de agosto en aparente estado de gestación y salió horas después con vestimenta distinta, sin evidenciar signos de embarazo.

-El libro de ingresos y egresos del hospital revela que la señora no registró ingreso al área de maternidad para recibir atención médica.

-La evaluación médico forense practicada por el INACIF concluyó que la señora no presenta signos clínicos de embarazo previo, con prueba de embarazo negativa.

-Además, se tomaron declaraciones testimoniales, se documentaron las diligencias correspondientes y actualmente se realiza una evaluación psicológica a la señora.

El Ministerio Público informó que continúa con las investigaciones para deducir alguna posible responsabilidad penal por simulación de delito.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social indicó que desde el momento en que se tuvo conocimiento de la denuncia, el IGSS brindó apoyo y acompañamiento tanto a la afiliada como a las instituciones a cargo de la investigación, poniendo a disposición todos los recursos necesarios para su adecuado desarrollo.

"El Instituto reconoce y agradece la pronta intervención y el trabajo del Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de los Derechos Humanos, Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Policía Nacional Civil, cuya labor permitió esclarecer oportunamente los hechos. Se confía en que, conforme a la ley, se deducirán las responsabilidades correspondientes en el momento oportuno.", agregó el IGSS a través de un comunicado. 

Dan seguimiento a denuncia por desaparición de bebé en hospital

El caso se registró en el IGSS de Escuintla.

Con información de David Alvarado y Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89,7*

Descartan desaparición de bebé en el IGSS de Escuintla
09:41 PM, Ago 29
Descartan desaparición de bebé en el IGSS de Escuintla

09:41 PM, Ago 29
