 Dan seguimiento a denuncia por desaparición de bebé en hospital
Nacionales

Dan seguimiento a denuncia por desaparición de bebé en hospital

El caso se registró en el IGSS de Escuintla.

Bebé recién nacido. Imagen de referencia, Pixabay
Bebé recién nacido. Imagen de referencia / FOTO: Pixabay

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social informó que se están realizando las investigaciones correspondientes del caso de un recién nacido, que presuntamente desapareció en el Hospital de Escuintla, por lo cual se verifican por medio del circuito cerrado de cámaras de vigilancia del Centro Asistencial.

La labor se realiza junto a personal del Ministerio Público, Procuraduría de Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación y Policía Nacional Civil para determinar los detalles del caso.

Las autoridades locales del Instituto se encuentran en apresto para brindar toda la información que sea requerida por los entes encargados de la investigación con el objeto de poder esclarecer el caso.

