 Allanan viviendas en zona 5 por casos de trata de personas
Nacionales

Allanan viviendas en zona 5 por casos de trata de personas

Con el uso de escaleras, fiscales del MP ingresaron a una de tres viviendas allanadas en la zona 5 por el delito de trata de personas.

Agentes de la PNC y Fiscales del MP ingresando a una vivienda de la zona 5, durante un operativo en contra de casos por trata de personas. / FOTO: Ministerio Público.
Agentes de la PNC y Fiscales del MP ingresando a una vivienda de la zona 5, durante un operativo en contra de casos por trata de personas. / FOTO: Ministerio Público.

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales de Ministerio Público (MP) ejecutaron al menos tres allanamientos en la zona 5 capitalina, durante la madrugada de este jueves 11 de septiembre de 2025. Según el ente investigador, las acciones se concentran en varios casos del delito de trata de personas en el referido sector.

En una imagen compartida por la fiscalía, se pudo observar que los peritos tuvieron que usar una escalera para lograr ingresar a una residencia con paredes de color corinto, para poder evacuar la diligencia. El MP añadió que la Unidad contra las Estructuras Criminales y Casos Especiales de la Fiscalía contra la Trata de Personas, en coordinación con el fiscal regional metropolitano y el acompañamiento de la Policía Nacional Civil, efectúan las citadas diligencias.

La entidad explicó que el objetivo es realizar la inspección, registro y secuestro de evidencias en inmuebles ubicados en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala. Por el momento no se tiene confirmación del número de personas capturadas en el lugar; tampoco hay datos acerca de las evidencias que se persiguen por los referidos casos.

Más allanamientos en Petén

Mientras tanto, la Fiscalía Municipal de Poptún, Petén, en coordinación con la Fiscalía Regional Región IX, la Fiscalía de Distrito de Petén y la PNC realizaron siete diligencias de allanamiento. Las acciones se realizaron "en seguimiento a investigaciones relacionadas con diversos delitos ocurridos en la localidad", describió el MP.

