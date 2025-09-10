Cordón sanitario en hospital de San Marcos por tos ferina

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó este miércoles 10 de septiembre la detección de un caso positivo de tos ferina de un trabajador de Hospital de San Marcos, por lo que se aplicaron medidas de control y se reforzaron los protocolos para la prevención.
De acuerdo con la cartera, el afectado es un hombre adulto, que ya fue aislado y está recibiendo su tratamiento profiláctico.
Además, la institución indicó que, como parte del seguimiento de esta situación, fue implementado un cordón sanitario dentro del hospital para bloquear la enfermedad bacteriana.
Asimismo, las visitas fueron suspendidas hasta nuevo aviso, por lo que las autoridades señalaron que esperan la comprensión de los familiares de las personas que están hospitalizadas, ya que lo buscan es evitar exponer a las personas a esa enfermedad y que no surjan consecuencias mayores.
Casos de tos ferina en Guatemala
Según el MSPAS, de enero a agosto, en el país se ha hecho muestras a 340 pacientes, de los cuales 158 han dado positivo a tos ferina, lo que representa una positividad que supera el 45%.
Ericka Gaitán, médica epidemióloga, responsable de la Vigilancia de Enfermedades Prevenibles por Vacunación y de la Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo del ministerio, explicó que los registros reflejan que los departamentos con más casos son Guatemala, Quetzaltenango, Izabal y Huehuetenango.
La tos ferina es una infección respiratoria contagiosa que puede ser peligrosa para bebés, niñas, niños y adultos mayores. Los síntomas suelen comenzar de manera similar a un resfriado común, con secreción nasal, estornudos, fiebre leve y tos ocasional. Sin embargo, al avanzar, la tos se intensifica y se presenta en episodios violentos y repetidos, a menudo acompañados de un silbido característico al inhalar, conocido como "gallo".
Las autoridades resaltaron que un diagnóstico temprano evita complicaciones y protege a toda la familia. También recordaron que la mejor defensa es la vacunación y que es clave acudir al centro de salud si tienes una tos persistente o grave.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7