Hospital Roosevelt levantará aislamiento por tosferina

La entidad explicó que la medida se tomará a partir del lunes próximo, lo que incluye la reactivación del calendario de visitas establecido.

Sede del Hospital Roosevelt con vigilancia en el ingreso,
Sede del Hospital Roosevelt con vigilancia en el ingreso / FOTO:

Las autoridades del Hospital Roosevelt anunciaron la mañana de este sábado 30 de agosto de 2025 que se levantará el aislamiento de los pacientes, luego de un brote de tosferina en las instalaciones de este centro asistencial. La entidad explicó que la medida se tomará a partir del lunes próximo, lo que incluye la reactivación del calendario de visitas establecido.

Cabe resaltar que las autoridades publicaron un comunicado con ese tema durante la presente semana, explicando que las acciones se realizaron en el marco de acciones de bioseguridad y control epidemiológico. En ese contexto, las autoridades habían suspendido temporalmente las visitas en el servicio de medicina interna, "con el propósito de salvaguardar la salud de pacientes hospitalizados, familiares y del personal médico y administrativo.

La entidad explicó que la medida se implementó tras la confirmación de un caso positivo de Bordetella pertussis; es decir, tosferina en un estudiante externo de medicina, quien fue diagnosticado por el Departamento de Microbiología del Hospital Roosevelt y ratificado por el Laboratorio Nacional de Salud.

Según las autoridades del centro asistencia, "el paciente se encuentra clínicamente estable, bajo aislamiento, con tratamiento médico ambulatorio y en constante vigilancia médica".

Procedimientos tras localización de casos

En su momento, las autoridades de salud informaron que, "como medida de contención epidemiológica, se realizó la toma de hisopados faríngeos a 13 personas vinculadas al servicio, cuyos resultados fueron negativos para tosferina". No obstante, añadieron que el periodo de incubación, de 7 a 10 días, se llevó a la vigilancia activa de síntomas respiratorios del personal y pacientes expuestos.

"De manera simultánea, el Servicio de Medicina Interna ejecutó limpiezas terminales y desinfección de las áreas hospitalarias, reforzando además el uso obligatorio de mascarilla y otras medidas de protección personal para disminuir el riesgo de protección personal para disminuir el riesgo de transmisión", comunicaron las autoridades.

Finalmente, las autoridades aclararon que las acciones adoptadas están en apego estricto a los protocolos hospitalarios internos, en coordinación con los Departamentos de Medicina Interna, Epidemiología, Enfermedades Nosocomiales e Infecciosas, y bajo lineamientos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

