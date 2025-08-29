Arévalo se pronuncia por captura de exlíder indígena

El Presidente, Bernardo Arévalo de León, se pronunció la tarde de este viernes 29 de agosto, luego que el líder indígena de Sololá, Esteban Toc Tzay, fue arrestado acusado por presunto terrorismo, en un caso por el cual ya se encuentran presos dos ex dirigentes de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, aunque el proceso judicial en su contra se encuentra bajo reserva.
La detención de Toc Tzay, criticada este viernes por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, tuvo lugar en Quetzaltenango, el pasado jueves.
Arévalo de León dijo esta tarde que la captura de Toc Tzay es una "agresión más" por parte del Ministerio Público, que se encuentra "capturado por las fuerzas más obscuras del país".
De acuerdo con el mandatario, Toc Tzay y los otros dos líderes detenidos "lo único que han hecho es defender la ley, la legalidad y las elecciones".
La Unión Europea en Guatemala señaló -en su cuenta de X- que "La detención del líder indígena Esteban Toc evidencia la instrumentalización de la justicia para perseguir a quienes defienden la #Democracia y ejercen el derecho a la reunión pacífica. Llamamos a que se respete el debido proceso y se garantice su integridad".
Toc Tzay participó en 2023 en las manifestaciones contra el Ministerio Público (MP) por los presuntos intentos de la entidad para afectar los resultados electorales de dicho año, ganadas por Arévalo de León.
El líder indígena indicó a periodistas este que fue arrestado cuando salía de un tratamiento médico y responsabilizó a la Fiscalía por lo que pueda sucederle.
El activista está acusado, según diversas fuentes, por el delito de terrorismo y otros cuatro cargos por los cuáles también se encuentran bajo arresto sus compañeros Luis Pacheco, actual viceministro de Energía y Minas, y Héctor Chaclán, pese a que estos casos se encuentran bajo reserva judicial por orden del juez a cargo.
Pacheco, Chaclán y Toc Tzay forman parte de la organización indígena "48 cantones" de Totonicapán.
Vía EFE