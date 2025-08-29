Contenedor hallado con droga fue contaminado en Ecuador y no en Guatemala, afirma Mingob

Luego que Ecuador anunció la incautación de cerca de una tonelada de cocaína oculta en un contenedor con productos de exportación, procedente de Guatemala y que tenía como destino final España, el Ministerio de Gobernación de Guatemala afirmó que el contenedor fue contaminado en Ecuador y no en Guatemala.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se pronunció al respecto y coloco un mensaje en su red social X.
"El trabajo de la Policía de Ecuador en este caso es claro: El contenedor fue contaminado en Ecuador", manifestó el ministro de Gobernación.
Jiménez agregó que el Gobierno de Guatemala por su parte ha incautado más de 16 toneladas de cocaína, "Nuestra colaboración con agencias de EE. UU. Está más sólida que nunca", añadió.
El decomiso se concretó en el marco del operativo denominado 'Ares XXXIV', desarrollado el miércoles en uno de los puertos marítimos de la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas (suroeste).
La Policía halló en el interior de un contenedor 23 sacos de yute que tenían un total 801 bloques con una sustancia blanquecina que, al ser sometida a la prueba de identificación preliminar, dio positivo para 799.398 gramos de clorhidrato de cocaína.
Adicional a la droga, se encontraron dos dispositivos GPS y dos juegos de sellos de seguridad con alteración, señaló la institución del orden en un comunicado.
El contenedor que arribó al puerto marítimo en Ecuador, tenía producto de exportación que provenía de Quetzal-Guatemala, con destino final a Barcelona (España), precisó la Policía.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89,7*