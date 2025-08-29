 Señalan criminalización tras captura de exlíder indígena
Nacionales

Alianza por las Reformas señala criminalización tras captura de exlíder indígena

Esteban Toc Tzay, exvicealcalde de la Alcaldía Indígena de Sololá, está señalado en un caso bajo reserva.

Esteban Toc Tzay, Captura de pantalla
Esteban Toc Tzay / FOTO: Captura de pantalla

La Alianza por las Reformas emitió un pronunciamiento este viernes 29 de agosto con respecto a por la captura de Esteban Toc Tzay, exvicealcalde de la Alcaldía Indígena de Sololá, quien está señalado en un caso que se encuentra bajo reserva.

Por medio de un comunicado, la organización señaló que esta persona está siendo perseguida por participar en las manifestaciones pacíficas de 2023, al igual que Luis Pacheco y Héctor Chacán, exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán.

"Defender la democracia, no es un delito. Manifestamos nuestro enérgico rechazo por este nuevo acto que criminaliza el ejercicio de la libertad de asociación y manifestación de los pueblos indígenas, derechos contemplados en la Constitución y que son pilar fundamental en un Estado de Derecho", expresó.

Asimismo, manifestó su "profunda preocupación" porque, en su opinión, se pone de manifiesto que la instrumentalización del sistema de justicia penal para satisfacer los "intereses mezquinos" de las redes ilícitas de poder que operan en el país no se ha detenido.

"Exigimos a las autoridades del sistema de justicia el respeto absoluto por el derecho de defensa y el debido proceso de los dirigentes criminalizados. Y exhortamos al Organismo Ejecutivo y a la comunidad internacional a sumar esfuerzos para fortalecer el sistema de justicia y evitar que esta clase de atropellos sigan ocurriendo", puntualizó la Alianza.

Poste derribado tras accidente vial en zona 12

Los pilotos de los vehículos involucrados fueron atendidos por crisis nerviosa.

Captura de exdirigente indígena

La detención de Esteban Toc se dio en horas de la tarde de ayer, en un sector conocido como "La Cumbre de Alaska", en el departamento de Quetzaltenango, cuando se dirigía a bordo de un vehículo para realizarse un chequeo médico.

En tanto, este viernes se llevó a cabo la audiencia respectiva en la que el Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno del departamento de Quetzaltenango le notificó los motivos de su detención.

La defensa señaló que se le atribuyen diferentes cargos, incluidos: terrorismo, asocaición ilícita, obstaculización a la acción penal y obstrucción de la justicia.

Toc fue enviado a la cárcel Mariscal Zavala, en la zona 17 capitalina, donde permanecerá en prisión provisional mientras se solventa su situación legal dentro de un caso que se encuentra bajo reserva.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

