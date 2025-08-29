 Accidente vial en zona 12: Poste Derribado y consecuencias
Nacionales

Poste derribado tras accidente vial en zona 12

Los pilotos de los vehículos involucrados fueron atendidos por crisis nerviosa.

Compartir:
Múltiples daños materiales se dieron a consecuencia del accidente en zona 12., Bomberos Municipales
Múltiples daños materiales se dieron a consecuencia del accidente en zona 12. / FOTO: Bomberos Municipales

Una serie de daños materiales se dio como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la tarde de este viernes 29 de agosto en la calzada Atanasio Tzul y 50 calle de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala.

Los Bomberos Municipales dieron a conocer que fueron alertados por los transeúntes con respecto a una fuerte colisión que se había registrado en el mencionado sector, por lo que de inmediato se trasladaron unidades de emergencia.

En el hecho se vieron involucrados los conductores de un carro y un vehículo de transporte pesado, quienes resultaron ilesos a pesar de la magnitud del accidente.

El oficial José Santizo, portavoz de la institución, explicó que también se movilizó una unidad contra incendios, pues en los llamados recibidos a la línea de emergencia se indicó que en el hecho había sido derribado un poste del alumbrado público.

"Al momento que se hacen presentes las unidades de emergencia, paramédicos de bomberos Municipales confirman que en el lugar solamente se trata de daños materiales y se les brindó atención a los pilotos de ambos vehículos por crisis nerviosa", dijo.

El vocero agregó que se notificó a las autoridades correspondientes acerca de este hecho para que pudiera ser asegurada la escena, llevar a cabo los procesos correspondientes y regular el tránsito para evitar mayores inconvenientes.

Otros accidentes

Los conductores de un automóvil y una motocicleta colisionaron en el viaducto Lomas del Norte, en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala. El saldo fue de una persona herida y daños materiales.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) detalló que debido a esta situación se registraron complicaciones en el tramo hacia el área del puente Belice.

Una situación similar se dio en la 19 calle y 15 avenida de la zona 10, donde también chocaron un carro y una moto. Las autoridades difundieron imágenes sobre lo ocurrido en el sector y puede apreciarse la cantidad de daños que se dieron. Las piezas que se desprendieron de los vehículos quedaron dispersas sobre la ruta, lo cual obligó a cerrar parcialmente el paso en el sector.

Tras esto, se trasladaron grúas al lugar para apoyar en el retiro de los vehículos involucrados y ya fue liberada la vía.

En Portada

Implicados en motín en las Gaviotas enfrentarán proceso penalt
Nacionales

Implicados en motín en "las Gaviotas" enfrentarán proceso penal

11:27 AM, Ago 29
Histórica séptima etapa de la Vuelta a España para Sergio Chumil t
Deportes

Histórica séptima etapa de la Vuelta a España para Sergio Chumil

10:15 AM, Ago 29
Exlíder indígena es enviado a Mariscal Zavalat
Nacionales

Exlíder indígena es enviado a Mariscal Zavala

10:54 AM, Ago 29
Captan en video violento asalto a mujer a plena luz del día en zona 1t
Nacionales

Captan en video violento asalto a mujer a plena luz del día en zona 1

06:23 AM, Ago 29

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadCopa CentroamericanaEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos