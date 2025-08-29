Accidente vial en zona 12: Poste Derribado y consecuencias

Una serie de daños materiales se dio como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la tarde de este viernes 29 de agosto en la calzada Atanasio Tzul y 50 calle de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala.
Los Bomberos Municipales dieron a conocer que fueron alertados por los transeúntes con respecto a una fuerte colisión que se había registrado en el mencionado sector, por lo que de inmediato se trasladaron unidades de emergencia.
En el hecho se vieron involucrados los conductores de un carro y un vehículo de transporte pesado, quienes resultaron ilesos a pesar de la magnitud del accidente.
El oficial José Santizo, portavoz de la institución, explicó que también se movilizó una unidad contra incendios, pues en los llamados recibidos a la línea de emergencia se indicó que en el hecho había sido derribado un poste del alumbrado público.
"Al momento que se hacen presentes las unidades de emergencia, paramédicos de bomberos Municipales confirman que en el lugar solamente se trata de daños materiales y se les brindó atención a los pilotos de ambos vehículos por crisis nerviosa", dijo.
El vocero agregó que se notificó a las autoridades correspondientes acerca de este hecho para que pudiera ser asegurada la escena, llevar a cabo los procesos correspondientes y regular el tránsito para evitar mayores inconvenientes.
Otros accidentes
Los conductores de un automóvil y una motocicleta colisionaron en el viaducto Lomas del Norte, en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala. El saldo fue de una persona herida y daños materiales.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) detalló que debido a esta situación se registraron complicaciones en el tramo hacia el área del puente Belice.
Una situación similar se dio en la 19 calle y 15 avenida de la zona 10, donde también chocaron un carro y una moto. Las autoridades difundieron imágenes sobre lo ocurrido en el sector y puede apreciarse la cantidad de daños que se dieron. Las piezas que se desprendieron de los vehículos quedaron dispersas sobre la ruta, lo cual obligó a cerrar parcialmente el paso en el sector.
Tras esto, se trasladaron grúas al lugar para apoyar en el retiro de los vehículos involucrados y ya fue liberada la vía.