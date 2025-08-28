Accidente múltiple en ruta Interamericana deja nueve heridos

Un accidente de tránsito múltiple se registró poco antes del mediodía de este jueves 28 de agosto en el kilómetro 88 de la ruta Interamericana, en el ingreso principal al municipio de Tecpàn Guatemala, Chimaltenango.
Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que se en el hecho se vieron involucrados los conductores de dos vehículos de transporte colectivo, una motocicleta y un vehículo tipo mototaxi.
Tras el fuerte impacto, del cual hasta ahora no se ha determinado la causa, uno de los buses quedó volcado sobre la cinta asfáltica.
"Los técnicos en urgencias médicas de la estación de Tecpán, a bordo de las unidades AD-132 y RD-136, asistieron y trasladaron a la emergencia de un centro asistencial a nueve personas heridas", confirmó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Agregó que en el lugar también fueron atendidas varias personas con heridas menores y crisis nerviosa.
Otros percances viales
Durante las primeras horas de este jueves se reportaron emergencias viales en diferentes sectores, incluidas la presencia de vehículos con daños y accidentes que han dejado a personas afectadas. Debido a esta situación, se tienen complicaciones en el tránsito.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco informó que el conductor de una motocicleta perdió el control del manubrio y atropelló a dos peatones en el kilómetro 16 de la ruta Interamericana, con dirección a San Lucas Sacatepéquez.
"Este incidente complica la movilidad vehicular en calzada Roosevelt con dirección a occidente", detalló la institución.
Mientras tanto, en el sector del Túnel, en jurisdicción del municipio de Villa Nueva, Guatemala, hubo una colisión que involucró a los conductores de una motocicleta y un vehículo tipo sedan.
Asimismo, la Dirección de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que un vehículo con fallas mecánicas permanece sobre el kilómetro 24 de ruta Interamericana (CA-1 Occidente), en jurisdicción de Mixco, Guatemala. El automóvil obstruyó el carril derecho a occidente, por lo que las brigadas de esa institución se trasladaron al lugar para regular el paso.