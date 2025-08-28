 Accidente múltiple en ruta Interamericana deja nueve heridos
Nacionales

Accidente múltiple en ruta Interamericana deja nueve heridos

En el hecho se vieron involucrados los conductores de dos vehículos de transporte de pasajeros, una motocicleta y un mototaxi.

Compartir:
En el percance estuvieron involucrados cuatro vehículos, incluidos dos buses., Bomberos Municipales Departamentales
En el percance estuvieron involucrados cuatro vehículos, incluidos dos buses. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Un accidente de tránsito múltiple se registró poco antes del mediodía de este jueves 28 de agosto en el kilómetro 88 de la ruta Interamericana, en el ingreso principal al municipio de Tecpàn Guatemala, Chimaltenango.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que se en el hecho se vieron involucrados los conductores de dos vehículos de transporte colectivo, una motocicleta y un vehículo tipo mototaxi.

Tras el fuerte impacto, del cual hasta ahora no se ha determinado la causa, uno de los buses quedó volcado sobre la cinta asfáltica.

"Los técnicos en urgencias médicas de la estación de Tecpán, a bordo de las unidades AD-132 y RD-136, asistieron y trasladaron a la emergencia de un centro asistencial a nueve personas heridas", confirmó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Agregó que en el lugar también fueron atendidas varias personas con heridas menores y crisis nerviosa.

Otros percances viales

Durante las primeras horas de este jueves se reportaron emergencias viales en diferentes sectores, incluidas la presencia de vehículos con daños y accidentes que han dejado a personas afectadas. Debido a esta situación, se tienen complicaciones en el tránsito.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco informó que el conductor de una motocicleta perdió el control del manubrio y atropelló a dos peatones en el kilómetro 16 de la ruta Interamericana, con dirección a San Lucas Sacatepéquez.

"Este incidente complica la movilidad vehicular en calzada Roosevelt con dirección a occidente", detalló la institución.

Mientras tanto, en el sector del Túnel, en jurisdicción del municipio de Villa Nueva, Guatemala, hubo una colisión que involucró a los conductores de una motocicleta y un vehículo tipo sedan.

Asimismo, la Dirección de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que un vehículo con fallas mecánicas permanece sobre el kilómetro 24 de ruta Interamericana (CA-1 Occidente), en jurisdicción de Mixco, Guatemala. El automóvil obstruyó el carril derecho a occidente, por lo que las brigadas de esa institución se trasladaron al lugar para regular el paso.

En Portada

Diputado revela hallazgos en venta de boletos para Guatemala-El Salvadort
Deportes

Diputado revela hallazgos en venta de boletos para Guatemala-El Salvador

01:37 PM, Ago 28
Exviceministro enfrentará juicio por crimen contra jefe legal del Congresot
Nacionales

Exviceministro enfrentará juicio por crimen contra jefe legal del Congreso

11:37 AM, Ago 28
Señalan riesgos para la salud y el ambiente tras fallo de CC sobre reglamento de gestión de desechost
Nacionales

Señalan riesgos para la salud y el ambiente tras fallo de CC sobre reglamento de gestión de desechos

10:43 AM, Ago 28
Anne Hathaway se cae de las gradas en plena grabación de El Diablo viste a la moda 2t
Farándula

Anne Hathaway se cae de las gradas en plena grabación de "El Diablo viste a la moda 2"

11:55 AM, Ago 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa Centroamericanaredes socialesLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos