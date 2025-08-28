 Accidentes complican el tránsito en varios sectores
Nacionales

Accidentes y vehículos con daños complican el tránsito en distintos sectores

La calzada Roosevelt y las rutas Interamericana y al Atlántico son parte de las áreas afectadas.

Dos peatones fueron atropellados por un motorista en Km. 16 de ruta Interamericana., PMT de Mixco
Dos peatones fueron atropellados por un motorista en Km. 16 de ruta Interamericana. / FOTO: PMT de Mixco

Durante las primeras horas de este jueves 28 de agosto se han reportado emergencias viales en diferentes sectores, incluidas la presencia de vehículos con daños y accidentes que han dejado personas afectadas y daños materiales. Debido a esta situación, se tienen complicaciones en el tránsito.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco informó que el conductor de una motocicleta perdió el control del manubrio y atropelló a dos peatones en el kilómetro 16 de la ruta Interamericana, con dirección a San Lucas Sacatepéquez.

"Este incidente complica la movilidad vehicular en calzada Roosevelt con dirección a occidente", detalló la institución.

Mientras tanto, en el sector del Túnel, en jurisdicción del municipio de Villa Nueva, Guatemala, hubo una colisión que involucró a los conductores de una motocicleta y un vehículo tipo sedan.

Vehículos con daños

La Dirección de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que un vehículo con fallas mecánicas permanece sobre el kilómetro 24 de ruta Interamericana (CA-1 Occidente), en jurisdicción de Mixco, Guatemala. El automóvil obstruye el carril derecho a occidente, por lo que las brigadas de esa institución se encuentran en el lugar para regular el paso.

Una situación similar se observa en el kilómetro 30 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en jurisdicción de San Antonio La Paz, El Progreso, donde un vehículo de transporte pesado se quedó varado por fallas.

El personal de Provial alterna el paso de vehículos en el único carril que quedó libre para agilizar en el mayor grado posible la movilidad.

Mientras tanto, en la subida de Villa Lobos, en jurisdicción de Villa Nueva, se encuentra un tráiler con desperfectos mecánicos, por lo que la PMT de la localidad le da seguimiento a esta emergencia.

También en ese sector hay otro vehículo con fallas que obstaculiza uno de los carriles, así que se regula el paso vehicular en el área para evitar mayores inconvenientes.

