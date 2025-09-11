Confirman dos capturas en investigaciones por robo de carros

Después de cuatro allanamientos en diferentes puntos de la capital y de San Pedro Sacatepéquez, las autoridades confirmaron la captura de dos personas implicadas en el delito de robo de carros. Según datos emitidos por la Policía Nacional Civil (PNC) de este jueves 11 de septiembre de 2025, las acciones de ubicación y localización de evidencias se desarrollaron en las zonas 2, 6 y 18 de la capital; además, realizaron acciones en el municipio de San Pedro Sacatepéquez.
El Ministerio Público (MP) explicó que las acciones fueron lideradas por la Fiscalía contra el Crimen Organizado, en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con acompañamiento de la PNC. En ese orden, también notificaron a un privado de libertad, por sus presuntos vínculos en el delito descrito.
El MP agregó que las acciones de allanamiento se realizaron, con el propósito de hacer una inspección, registro y secuestro de evidencia en varios inmuebles de los lugares ya descritos. La fiscalía agregó que en las diligencias participaron tres unidades especializadas de la fiscalía, en seguimiento a varias investigaciones que se realizan por robo y hurto de vehículos.
Como resultado de las diligencias ejecutadas por la Fiscalía, el MP reportó la aprehensión, en la zona 18 capitalina, de Luis F. y Óscar T., por la posible comisión del delito de hurto agravado. "Además, se secuestró un teléfono celular y un vehículo", describió el ente investigador.
El ente investigador no descartó más acciones en contra de este delito, pero tampoco ofreció detalles si los detenidos conforman el total del grupo criminal al que buscaban desarticular. En cuanto al celular decomisado, el contenido del mismo servirá para esclarecer las investigaciones que siguen su curso por este caso.
Durante el operativo, la PNC utilizó una grúa de la institución policial para remolcar un carro sedán de color verde, que fue llevado hasta un predio de las autoridades para identificar posibles ilícitos en el automotor.