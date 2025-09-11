Taxi cae a barranco de la zona 25 dejando tres heridos

Los cuerpos de socorro acudieron al llamado de varias personas, quienes reportaron que durante la mañana de este jueves 11 de septiembre de 2025 un carro cayó a una hondonada de varios metros de altura en la zona 25 de la Ciudad de Guatemala. Los rescatistas precisaron que el carro que se accidentó es un taxi del cual extrajeron a tres personas heridas, para llevarlas hacia un centro asistencial.
Según las imágenes compartidas, el carro quedó de lado al caer varios metros y su estructura quedó sobre un río de agua sucia. Los rescatistas efectuaron distintas maniobras para sacar a los afectados, darles los primeros auxilios y luego trasladarlos al Hospital General San Juan de Dios.