 Taxi cae a barranco de la zona 25 dejando tres heridos
Nacionales

Taxi cae a barranco de la zona 25 dejando tres heridos

Bomberos Municipales reportaron al menos tres heridos en este accidente en la ruta hacia la aldea Las Canoas, zona 25.

Compartir:
El carro cayó varios metros hasta un río de agua sucia., Bomberos Municipales.
El carro cayó varios metros hasta un río de agua sucia. / FOTO: Bomberos Municipales.

Los cuerpos de socorro acudieron al llamado de varias personas, quienes reportaron que durante la mañana de este jueves 11 de septiembre de 2025 un carro cayó a una hondonada de varios metros de altura en la zona 25 de la Ciudad de Guatemala. Los rescatistas precisaron que el carro que se accidentó es un taxi del cual extrajeron a tres personas heridas, para llevarlas hacia un centro asistencial.

Según las imágenes compartidas, el carro quedó de lado al caer varios metros y su estructura quedó sobre un río de agua sucia. Los rescatistas efectuaron distintas maniobras para sacar a los afectados, darles los primeros auxilios y luego trasladarlos al Hospital General San Juan de Dios.

Arévalo no participará de la Sesión Solemne de este jueves

El mandatario, Bernardo Arévalo, argumentó que las agendas entre el Organismo Ejecutivo y Legislativo no coinciden para este jueves.

En Portada

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchast
Nacionales

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchas

11:39 AM, Sep 11
Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España t
Deportes

Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España

11:17 AM, Sep 11
Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independenciat
Nacionales

Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independencia

10:58 AM, Sep 11
Video revela modus operandi de robacasas en zona 11 t
Nacionales

Video revela modus operandi de robacasas en zona 11

08:52 AM, Sep 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesSeguridadSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos