 Arévalo no participará de la Sesión Solemne de este jueves
Nacionales

Arévalo no participará de la Sesión Solemne de este jueves

El mandatario, Bernardo Arévalo, argumentó que las agendas entre el Organismo Ejecutivo y Legislativo no coinciden para este jueves.

El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 8 de septiembre., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 8 de septiembre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

"Las agendas no coinciden", argumentó el presidente Bernardo Arévalo para justificar su ausencia en la Sesión Solemne que celebrará el Congreso de la República este jueves 11 de septiembre de 2025, por los festejos patrios del 204 aniversario de independencia. Al ser cuestionado, el mandatario afirmó que no estará en esta reunión, porque no se logró hacer coincidir las agendas con las actividades del Parlamento.

En ese contexto, el Organismo Legislativo emitió una invitación para presenciar este evento, por medio de redes sociales y otros medios, que está programado para las 9:00 horas de este jueves. "Te invitamos a ser parte de la transmisión en vivo de la Sesión Solemne en conmemoración de los 204 años de emancipación de la República de Guatemala", instaron.

En otra publicación de redes sociales, El Congreso de la República compartió que para este jueves, el Parlamento "se viste de gala para la celebración de la Sesión Solemne en conmemoración del 204 aniversario de la Emancipación Política de la República de Guatemala".

Despliegan la alfombra roja

"La Casa del Pueblo", como le llama el actual presidente del Legislativo, Nery Ramos, al Palacio Legislativo, lucirá decoración con los colores patrios para esta reunión especial. Según el Congreso, desde el pasado miércoles, "todo está casi listo para el acto ceremonial que no solo evoca el pasado, sino que reafirma el compromiso institucional con el presente y el futuro del país".

Este día, desde muy temprano, los trabajadores del Legislativo han intensificado los preparativos. Escobas, paños, escaleras y brochas son ahora protagonistas en una coreografía silenciosa, pero meticulosa, que busca que cada rincón del Hemiciclo Parlamentario luzca impecable", escribieron en la página web del Organismo Legislativo.

Para esta jornada fue confirmado que "la alfombra roja ya espera, desplegada en el área del Salón Pasos Perdidos, por donde ingresarán los diputados, miembros del cuerpo diplomático y distinguidos invitados. Será, como cada año, una jornada que conjuga tradición, respeto institucional y sentido patriótico".

La ceremonia dará inicio a las 9:00 horas y será presidida por el titular del Organismo Legislativo, diputado Nery Ramos y Ramos, acompañado por los integrantes de la Junta Directiva del Congreso y representantes de todos los bloques legislativos. Se espera una sesión cargada de simbolismo, discursos emotivos y llamados a la unidad nacional", describieron.

Reforma busca prohibir que se otorguen derechos exclusivos a eventos deportivos

La reforma busca declarar de interés nacional eventos deportivos, como los partidos de la Selección Nacional de Futbol, para que se transmitan sin obligar a guatemaltecos a verlos en parques y plazas por falta de acceso.

