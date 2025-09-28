 Accidente vial deja un fallecido en Calzada Aguilar Batres
Nacionales

Accidente vial deja un fallecido en Calzada Aguilar Batres

El MP trabaja en uno de los carriles de la Calzada Aguilar Batres y 43 calle, por un accidente con saldo mortal.

Fiscales del MP trabajan para identificar a la víctima mortal del accidente., PMT de Villa Nueva.
Fiscales del MP trabajan para identificar a la víctima mortal del accidente. / FOTO: PMT de Villa Nueva.

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT) reportó que brinda asistencia vial en la calzada Raúl Aguilar Batres y 43 cale, a causa de un accidente de tránsito que dejó a un hombre fallecido, durante la mañana de este domingo 28 de septiembre de 2025. La vocera de la referida institución, Dalia Santos, narró que el accidente tuvo lugar en la pista que va con sentido hacia la ciudad de Guatemala y mostró imágenes en las que la entidad vial que representa colocó conos y realizó esfuerzos para agilizar el paso en el área.

Las imágenes compartidas por la PMT de esa localidad mostraron que un carro particular de dos puertas se empotró en la base de una pasarela del sector. Los rescatistas hicieron todos sus esfuerzos por asistir al conductor, pero ya no presentaba signos vitales, por lo que su cuerpo quedó tendido a un costado del carro.

El carro empotrado en la pasarela quedó totalmente destruido de la parte frontal y quedó a la vista de transeúntes y otros usuarios de esta arteria. Un video de la PMT mostró tránsito lento en el sector, porque los carriles se redujeron en el tránsito del lugar.

El accidente ocurrió en horario de la madrugada, antes del amanecer, pero las autoridades del MP agilizaron los trabajos de identificación para poder liberar el carril que afecta el tránsito hacia el centro de la Ciudad de Guatemala.

Deslizamiento obstruye ingreso a Colinas de Monte María sur de Villa Nueva

Debido a que el deslizamiento afectó un poste del tendido eléctrico, el servicio de energía es irregular.

