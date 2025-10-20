ASONBOMD celebra 20 años de entrega, sacrificio y amor

La Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMD) celebró su 20 aniversario durante este lunes 20 de octubre, destacando dos décadas "de entrega, sacrificio y amor por Guatemala".
Hoy celebramos dos décadas sirviendo con disciplina, honor, lealtad y abnegación", expresaron los rescatistas.
Asimismo, los paramédicos afirmaron que "cada sirena, cada llamado y cada vida salvada son testimonio del compromiso que nos une: proteger y servir con el corazón".
"Gracias a cada bombero municipal departamental que ha formado parte de esta historia", expresaron los rescatistas.
Como parte de las actividades de festejo del 20 aniversario, ASONBOMD celebró un desfile de bomberos en el parque central de Antigua Guatemala. En la actividad participaron varias unidades, haciendo una demostración de disciplina y dedicación.
En la actividad participaron rescatistas que integran las distintas estaciones del grupo de Bomberos Municipales Departamentales en distintos municipios y cabeceras municipales del país.
Infinitamente gracias a Dios por estos 20 años y le pedimos muchos años más", manifestaron.