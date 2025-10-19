Denuncian robo de patrulla de la PNC en San Juan Comalapa

El robo de un autopatrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) se volvió tendencia en las redes sociales durante este domingo 19 de octubre de 2025, después de que varios usuarios reportaran el incidente en la comunidad de Pamumus, municipio de San Juan Comalapa, departamento de Chimaltenango.
Medios de la localidad consignaron que los agentes de la PNC llegaron a la citada comunidad para confirmar una denuncia sobre escándalo en la vía pública. Sin embargo, los uniformados fueron recibidos a balazos en esta localidad de San Juan Comalapa, por lo que corrieron para resguardarse.
En ese momento, los agresores se habrían llevado el vehículo de la PNC para después abandonarlo en un radio de por lo menos dos kilómetros. Sin embargo, las autoridades no se han pronunciado para confirmar el extremo.
De momento, la versión de los comunitarios sostiene que incidente hostil contra los agentes de la PNC no dejó personas heridas ni sospechosos detenidos.
Junto a la denuncia en redes sociales circularon fotos de la supuesta patrulla abandonada en un camino de terracería del sector.
PNC niega robo de la patrulla
Se consultó la versión de las autoridades para confirmar el extremo y los detalles en los que ocurrió el robo de la patrulla. En ese sentido, la PNC negó que el automotor haya sido robado, únicamente indicaron que el vehículo quedó afuera, en la calle donde ocurrió la trifulca.
Sin embargo, los vecinos afirmaron que el vehículo si fue robado y dejado en un lugar alejado del área.