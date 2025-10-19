 Denuncian robo de patrulla de la PNC en San Juan Comalapa
Nacionales

Denuncian robo de patrulla de la PNC en San Juan Comalapa

Usuarios en redes sociales aseguraron que el robo a los agentes de la PNC ocurrió en la comunidad Pamumus, cuando llegaron a verificar una denuncia.

Compartir:
Foto ilustrativa: Pexels
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Archivo.

El robo de un autopatrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) se volvió tendencia en las redes sociales durante este domingo 19 de octubre de 2025, después de que varios usuarios reportaran el incidente en la comunidad de Pamumus, municipio de San Juan Comalapa, departamento de Chimaltenango.

Medios de la localidad consignaron que los agentes de la PNC llegaron a la citada comunidad para confirmar una denuncia sobre escándalo en la vía pública. Sin embargo, los uniformados fueron recibidos a balazos en esta localidad de San Juan Comalapa, por lo que corrieron para resguardarse.

En ese momento, los agresores se habrían llevado el vehículo de la PNC para después abandonarlo en un radio de por lo menos dos kilómetros. Sin embargo, las autoridades no se han pronunciado para confirmar el extremo.

De momento, la versión de los comunitarios sostiene que incidente hostil contra los agentes de la PNC no dejó personas heridas ni sospechosos detenidos.

Junto a la denuncia en redes sociales circularon fotos de la supuesta patrulla abandonada en un camino de terracería del sector.

PNC niega robo de la patrulla

Se consultó la versión de las autoridades para confirmar el extremo y los detalles en los que ocurrió el robo de la patrulla. En ese sentido, la PNC negó que el automotor haya sido robado, únicamente indicaron que el vehículo quedó afuera, en la calle donde ocurrió la trifulca.
Sin embargo, los vecinos afirmaron que el vehículo si fue robado y dejado en un lugar alejado del área.

Camión se accidenta y bloquea el paso en ruta al Atlántico

Bomberos Voluntarios compartieron imágenes del vehículo de carga volcado, en el ingreso al viaducto de Lomas del Norte, en ruta al Atlántico.

En Portada

Comunicaciones y Municipal empatan durante el clásico 335t
Deportes

Comunicaciones y Municipal empatan durante el clásico 335

06:58 PM, Oct 19
Guatemala alcanza sus primeras 100 medallas en Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Guatemala alcanza sus primeras 100 medallas en Juegos Centroamericanos 2025

05:09 PM, Oct 19
Video muestra el momento del robo de ocho joyas en el Museo del Louvret
Internacionales

Video muestra el momento del robo de ocho joyas en el Museo del Louvre

03:11 PM, Oct 19
Madre e hija capturadas en Quetzaltenango por robo de trajes típicost
Nacionales

Madre e hija capturadas en Quetzaltenango por robo de trajes típicos

08:57 AM, Oct 19

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026SeguridadEstados UnidosSeguridad vial#liganacionalFutbol Guatemaltecoredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos