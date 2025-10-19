 Camión se accidenta y bloquea el paso en ruta al Atlántico
Nacionales

Camión se accidenta y bloquea el paso en ruta al Atlántico

Bomberos Voluntarios compartieron imágenes del vehículo de carga volcado, en el ingreso al viaducto de Lomas del Norte, en ruta al Atlántico.

La unidad de transporte bloqueó el paso con dirección a la Ciudad de Guatemala. , Bomberos Voluntarios.
La unidad de transporte bloqueó el paso con dirección a la Ciudad de Guatemala. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

El paso quedó bloqueado en el kilómetro 5.5 de la carretera al Atlántico, reportaron los Bomberos Voluntarios, durante la madrugada de este domingo 19 de octubre de 2025 por un accidente de camión en el ingreso al viaducto de Lomas del Norte. Los técnicos en urgencias médicas narraron que el automotor transportaba banano cuando volcó en la vía.

Como consecuencia del accidente, un panel que viajaba en el lugar chocó contra el camión volcado. Sin embargo, los paramédicos no reportaron personas heridas o trasladadas como consecuencia del percance vial.

Bomberos Voluntarios compartieron imágenes del vehículo de carga volcado, en el ingreso al viaducto de Lomas del Norte, en ruta al Atlántico, donde la unidad de transporte también dejó tirada la carga. Pese a la colisión posterior de otro vehículo de transporte de mercadería, los rescatistas solo reportaron que dieron atención a tres personas en el lugar, sin necesidad de llevarlos a algún hospital.

Las fotos de los socorristas muestran que la unidad bloqueó el paso en dirección hacia el Puente Belice, por lo que las autoridades gestionaron el trabajo de grúas, para poder liberar la ruta. En el lugar quedó destruido el separador vial de la ruta que se divide en el paso a desnivel.

En otras noticias: Conred reporta inundaciones en caseríos de Ocós, San Marcos

Conred reporta inundaciones en caseríos de Ocós, San Marcos

Derivado de las lluvias recientes, Conred reportó que cuatro caseríos de Ocós, San Marcos, sufrieron inundaciones.

Otros detalles del accidente en ruta al Atlántico

La emergencia en este sector de la ruta al Atlántico, conocido como "las manitas" por el monumento a los Acuerdos de Paz instalado en un redondel, fue atendida por Bomberos Voluntarios de la zona 6 capitalina, quienes llegaron al lugar a bordo de la ambulancia 1172.

Las imágenes también revelaron que en el lugar del percance había asfalto mojado a causa de las lluvias de la noche y madrugada, por lo que las autoridades no descartaron que el chofer del camión haya perdido el control por un deslizamiento de las llantas.

