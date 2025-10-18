Conred reporta inundaciones en caseríos de Ocós, San Marcos

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que durante este sábado 18 de octubre de 2025 se reportaron distintos incidentes a causa de las lluvias en el territorio nacional, incluyendo inundaciones en cuatro caseríos del municipio de Ocós, departamento de San Marcos. La entidad agregó que en estos lugares se realizaron procedimientos de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.
Dentro de los poblados afectados está el caserío El Mezquital, donde las personas tuvieron que caminar dentro del agua en calles, patios e interior de sus viviendas. La misma situación se vivió en el caserío Plataneros y en el caserío Las Cruces.
Los delegados de Conred también reportaron la misma situación en el área de la aldea Limones, también del mismo municipio. Conred indicó que técnicos de la Secretaría Ejecutiva de Conred trabajaron en el área, en coordinación con autoridades municipales y líderes comunitarios.
La entidad agregó que el recurso humano disponible mantiene acciones de verificación, evaluación y coordinación para brindar respuesta y asistencia a las familias afectadas.