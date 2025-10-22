 DGT anuncia sanción para buses involucrados en accidente que dejó 17 heridos
Nacionales

DGT anuncia sanción para buses involucrados en accidente que dejó 17 heridos

La Dirección General de Transportes evaluó la documentación de los buses involucrados en el accidente.

Los buses extraurbanos colisionaron en el Km. 50, en Santa Rosa., Bomberos Voluntarios
Los buses extraurbanos colisionaron en el Km. 50, en Santa Rosa. / FOTO: Bomberos Voluntarios

La Dirección General de Transportes (DGT) anunció que sancionará a los dos buses involucrados en un accidente de tránsito que dejó 17 personas heridas, en el kilómetro 56 de la ruta a El Salvador, en Barberena, Santa Rosa. 

De acuerdo con la DGT una revisión de documentos de los dos buses extraurbanos que colisionaron en el kilómetro 56 de la ruta a El Salvador, permitió establecer que ambas unidades tenían su documentación vencida, por lo que la Dirección General de Transportes les ha sancionado con una multa de Q10 mil a cada bus y no podrán realizar ningún trámite hasta solventar las multas que tienen pendientes.

El hecho ocurrió en horas de la mañana de este miércoles, 22 de octubre, aparentemente en el marco de un enfrentamiento que mantenían los pilotos, quienes habrían actuado con imprudencia dando lugar al fuerte choque.

Según versiones de testigos, los pilotos de ambas unidades conducían a excesiva velocidad y sin mayor precaución, ya que peleaban pasajes en la carretera, lo que provocó la colisión.

La DGT estableció que el bus con placa C-319 BKZ, tiene dos sanciones previas por el monto de Q5 mil cada una, mientras la unidad con placa C-168BBV, tiene una sanción previa por el monto de Q3 mil del año en curso. En cuanto al seguro obligatorio se verificó que ambas unidades lo tienen vigente.

"La DGT lamenta las lesiones causadas a los usuarios de ambos transportes y reitera su compromiso de aplicar sanciones drásticas para quienes manejen irresponsablemente el transporte extraurbano de pasajeros.", indicó.

Bus vuelca en Mixco; 54 personas resultan heridas

Fue necesario utilizar equipo hidráulico para rescatar a dos de los lesionados que estaban atrapados.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*

