 Ted Hendricks inducido a Salón de la Fama del Futbol Hispano
Deportes

Ted Hendricks inducido al Salón de la Fama del Futbol Hispano 2026

Fue una noche de inmenso orgullo y significado cultural para el guatemalteco Ted Hendricks.

Compartir:
El guatemalteco Ted Hendricks en el Salón de la Fama del Futbol Hispano, Celebración Inaugural ce Futbol Americano
El guatemalteco Ted Hendricks en el Salón de la Fama del Futbol Hispano, Celebración Inaugural ce Futbol Americano / FOTO: @Raiders

La primera promoción del Salón de la Fama del Futbol Americano Hispano de 2026 fue inducida en una ceremonia de celebración en las instalaciones de los Raiders. Tres de los siete miembros de la clase inaugural eran Raiders: Tom Flores, Jim Plunkett y el guatemalteco Ted Hendricks.

Fernando Mendoza, elegido como número 1 del draft, también fue reconocido como el jugador hispano del año de futbol americano universitario por sus hazañas al llevar a Indiana al campeonato nacional mientras ganaba el Trofeo Heisman.

Plunkett, con su americana del Salón de la Fama Hispana, subió al escenario en la sede de los Raiders. Lo mismo hizo Hendricks. Y aunque Flores no pudo viajar al evento, su hijo Scott habló en su nombre y habló sobre quienes "se lo ganaron, pero estuvieron menos representados".

Super Bowl: Ted Hendricks, el guatemalteco que brilló en la NFL

Ganó cuatro títulos y es parte del Salón de la Fama de la National Football League (NFL).

Discurso de Hendricks

Ted Hendricks, el linebacker de 2,01 metros y que cambió el partido y nacido en Guatemala de madre guatemalteca, bromeó diciendo que nadie creía que era guatemalteco porque "ellos son pequeños, y yo era tan alto."

Plunkett, por su parte, reconoció el mérito de su antiguo entrenador de los Raiders.

"Tom Flores me inculcó muchas cosas además del fútbol", dijo Plunkett. "Sobre ser hispano. Sobre trabajar más duro que nadie.

El mensaje de Plunkett resonó fuertemente con un compañero miembro del Salón Hispano.

Ted Hendrick y su legado en la NFL

Ted Hendricks, nacido en 1947 en Guatemala, donde residió hasta los 18 años, sobresalió en la década de los años 70 y 80 en la liga de futbol americano más famosa del mundo, señala una nota informativa publicada por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).

En su larga y exitosa trayectoria durante 15 temporadas, ganó cuatro anillos de campeón de la NFL con los Colts en -1970-1971 y con los Raiders en 1976-1977, 1980-1981y 1983-1984.

Apodado "The Mad Stork", Hendricks entró al Salón de la Fama en 1990, dejando récords como los 215 partidos consecutivos jugados en temporada regular y en 1999 fue incluido como el jugador número 64 de la lista de 100 mejores jugadores de la historia de la NFL.

Ted Hendricks en el Salón de la Fama del Futbol Hispano | @Raiders

Ted Hendricks en el Salón de la Fama del Futbol Hispano / @Raiders

Ted Hendricks en el Salón de la Fama del Futbol Hispano | @Raiders

Ted Hendricks en el Salón de la Fama del Futbol Hispano / @Raiders

Ted Hendricks en el Salón de la Fama del Futbol Hispano | @Raiders

Ted Hendricks en el Salón de la Fama del Futbol Hispano / @Raiders

Ted Hendricks en el Salón de la Fama del Futbol Hispano | @Raiders

Ted Hendricks en el Salón de la Fama del Futbol Hispano / @Raiders

*Información de Raiders.

En Portada

Identifican a los fallecidos hallados en San Miguel Dueñas t
Nacionales

Identifican a los fallecidos hallados en San Miguel Dueñas

08:52 AM, Mayo 08
Rechazan resolución de la CC que excluye años de servicio en la carrera judicialt
Nacionales

Rechazan resolución de la CC que excluye años de servicio en la carrera judicial

10:35 AM, Mayo 08
Capturan a sospechoso de atacar a una agente PMT en Salamát
Nacionales

Capturan a sospechoso de atacar a una agente PMT en Salamá

09:06 AM, Mayo 08
Arévalo y Felipe VI abordan temas de cooperación durante reuniónt
Nacionales

Arévalo y Felipe VI abordan temas de cooperación durante reunión

10:55 AM, Mayo 08
Real Madrid da a conocer resolución del caso Valverde-Tchouaménit
Deportes

Real Madrid da a conocer resolución del caso Valverde-Tchouaméni

09:45 AM, Mayo 08

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalFiscal GeneralMundial 2026Ministerio PúblicoLiga NacionalReal Madridredes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos
/tpl/post-adops.shtml?