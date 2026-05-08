Ted Hendricks inducido a Salón de la Fama del Futbol Hispano

La primera promoción del Salón de la Fama del Futbol Americano Hispano de 2026 fue inducida en una ceremonia de celebración en las instalaciones de los Raiders. Tres de los siete miembros de la clase inaugural eran Raiders: Tom Flores, Jim Plunkett y el guatemalteco Ted Hendricks.
Fernando Mendoza, elegido como número 1 del draft, también fue reconocido como el jugador hispano del año de futbol americano universitario por sus hazañas al llevar a Indiana al campeonato nacional mientras ganaba el Trofeo Heisman.
Plunkett, con su americana del Salón de la Fama Hispana, subió al escenario en la sede de los Raiders. Lo mismo hizo Hendricks. Y aunque Flores no pudo viajar al evento, su hijo Scott habló en su nombre y habló sobre quienes "se lo ganaron, pero estuvieron menos representados".
Discurso de Hendricks
Ted Hendricks, el linebacker de 2,01 metros y que cambió el partido y nacido en Guatemala de madre guatemalteca, bromeó diciendo que nadie creía que era guatemalteco porque "ellos son pequeños, y yo era tan alto."
Plunkett, por su parte, reconoció el mérito de su antiguo entrenador de los Raiders.
"Tom Flores me inculcó muchas cosas además del fútbol", dijo Plunkett. "Sobre ser hispano. Sobre trabajar más duro que nadie.
El mensaje de Plunkett resonó fuertemente con un compañero miembro del Salón Hispano.
Those being inducted tonight into the 2026 Hispanic Football Hall of Fame: pic.twitter.com/qiK6cxNqy0— Raider Nation Radio (@RNR920AM) May 6, 2026
Ted Hendrick y su legado en la NFL
Ted Hendricks, nacido en 1947 en Guatemala, donde residió hasta los 18 años, sobresalió en la década de los años 70 y 80 en la liga de futbol americano más famosa del mundo, señala una nota informativa publicada por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).
En su larga y exitosa trayectoria durante 15 temporadas, ganó cuatro anillos de campeón de la NFL con los Colts en -1970-1971 y con los Raiders en 1976-1977, 1980-1981y 1983-1984.
Apodado "The Mad Stork", Hendricks entró al Salón de la Fama en 1990, dejando récords como los 215 partidos consecutivos jugados en temporada regular y en 1999 fue incluido como el jugador número 64 de la lista de 100 mejores jugadores de la historia de la NFL.
*Información de Raiders.