Super Bowl: Ted Hendricks, el guatemalteco que brilló en NFL

Ganador de cuatro títulos del Super Bowl e inducido al Salón de la Fama, Ted Hendricks es el único guatemalteco en jugar en la National Football League (NFL), que este fin de semana celebrará la edición 60 del Super Bowl entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.
Ted Hendricks, nacido en 1947 en Guatemala, donde residió hasta los 18 años, sobresalió en la década de los años 70 y 80 en la liga de futbol americano más famosa del mundo, señala una nota informativa publicada por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).
En su larga y exitosa trayectoria durante 15 temporadas, ganó cuatro anillos de campeón de la NFL con los Colts en -1970-1971 y con los Raiders en 1976-1977, 1980-1981y 1983-1984.
Apodado "The Mad Stork", Hendricks entró al Salón de la Fama en 1990, dejando récords como los 215 partidos consecutivos jugados en temporada regular y en 1999 fue incluido como el jugador número 64 de la lista de 100 mejores jugadores de la historia de la NFL.
Los cuatro títulos de Ted Hendricks
- El primero llegó en el Super Bowl V (1971), cuando los Baltimore Colts superaron a los Dallas Cowboys por 16-13 en un duelo que se definió en los minutos finales
- La temporada de 1976 culminó con el Super Bowl XI (1977), donde los Oakland Raiders vencieron 32-14 a los Minnesota Vikings
- En el Super Bowl XV (1981), los Oakland Raiders derrotaron 27-10 a los Philadelphia Eagles. Una vez más, la defensa liderada por el nacido en Guatemala impuso condiciones y limitó las opciones ofensivas del rival
- El último anillo llegó en el Super Bowl XVIII (1984), donde los Los Angeles Raiders se impusieron 38-9 sobre los Washington Redskins. Ese encuentro consolidó a Hendricks como uno de los jugadores con más títulos en la historia de los Raiders y de la NFL
Conoce otros datos de Ted Hendricks
- Nacido el 1 de noviembre de 1947 en la Ciudad de Guatemala, Ted Hendricks se ha convertido hasta el momento como el único centroamericano que ha ganado un Super Bowl
- La carrera de Ted Hendricks abarca quince temporadas en la NFL
- Inició su trayectoria profesional con los Baltimore Colts, donde rápidamente se consolidó como un jugador fundamental en la defensa del equipo
- Su paso por los Green Bay Packers y, posteriormente, por los Oakland/Los Angeles Raiders, sirvió para ampliar su reputación como uno de los linebackers más versátiles y respetados de la liga
- Hendricks acumuló cuatro anillos de Super Bowl a lo largo de su carrera, un logro reservado solo para jugadores de élite.
The Mad Stork was a different type of beast.— Las Vegas Raiders (@Raiders) November 30, 2019
Congratulations to Ted Hendricks, officially a member of the #NFL100's All-Time Team. pic.twitter.com/lUldwouBI0