 Super Bowl: Ted Hendricks, el guatemalteco que brilló en NFL
Deportes

Super Bowl: Ted Hendricks, el guatemalteco que brilló en la NFL

Ganó cuatro títulos y es parte del Salón de la Fama de la National Football League (NFL).

Compartir:
Ted Hendricks se ha convertido hasta el momento como el único centroamericano que ha ganado un Super Bowl
Ted Hendricks se ha convertido hasta el momento como el único centroamericano que ha ganado un Super Bowl / FOTO: @Oaklraiders1976

Ganador de cuatro títulos del Super Bowl e inducido al Salón de la Fama, Ted Hendricks es el único guatemalteco en jugar en la National Football League (NFL), que este fin de semana celebrará la edición 60 del Super Bowl entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Ted Hendricks, nacido en 1947 en Guatemala, donde residió hasta los 18 años, sobresalió en la década de los años 70 y 80 en la liga de futbol americano más famosa del mundo, señala una nota informativa publicada por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).

En su larga y exitosa trayectoria durante 15 temporadas, ganó cuatro anillos de campeón de la NFL con los Colts en -1970-1971 y con los Raiders en 1976-1977, 1980-1981y 1983-1984.

Apodado "The Mad Stork", Hendricks entró al Salón de la Fama en 1990, dejando récords como los 215 partidos consecutivos jugados en temporada regular y en 1999 fue incluido como el jugador número 64 de la lista de 100 mejores jugadores de la historia de la NFL.

Foto embed
Ted Hendricks es el único guatemalteco en jugar en la National Football League (NFL) - CDAG

Los cuatro títulos de Ted Hendricks

  • El primero llegó en el Super Bowl V (1971), cuando los Baltimore Colts superaron a los Dallas Cowboys por 16-13 en un duelo que se definió en los minutos finales
  • La temporada de 1976 culminó con el Super Bowl XI (1977), donde los Oakland Raiders vencieron 32-14 a los Minnesota Vikings
  • En el Super Bowl XV (1981), los Oakland Raiders derrotaron 27-10 a los Philadelphia Eagles. Una vez más, la defensa liderada por el nacido en Guatemala impuso condiciones y limitó las opciones ofensivas del rival
  • El último anillo llegó en el Super Bowl XVIII (1984), donde los Los Angeles Raiders se impusieron 38-9 sobre los Washington Redskins. Ese encuentro consolidó a Hendricks como uno de los jugadores con más títulos en la historia de los Raiders y de la NFL
Foto embed
Ted Hendricks ganó cuatro títulos en la NFL y está en el Salón de la Fama de la NFL - @Sportshistoryg

Conoce otros datos de Ted Hendricks

  • Nacido el 1 de noviembre de 1947 en la Ciudad de Guatemala, Ted Hendricks se ha convertido hasta el momento como el único centroamericano que ha ganado un Super Bowl
  • La carrera de Ted Hendricks abarca quince temporadas en la NFL
  • Inició su trayectoria profesional con los Baltimore Colts, donde rápidamente se consolidó como un jugador fundamental en la defensa del equipo
  • Su paso por los Green Bay Packers y, posteriormente, por los Oakland/Los Angeles Raiders, sirvió para ampliar su reputación como uno de los linebackers más versátiles y respetados de la liga
  • Hendricks acumuló cuatro anillos de Super Bowl a lo largo de su carrera, un logro reservado solo para jugadores de élite. 

En Portada

Colegio de Abogados vota para elegir representantes ante la Usact
Nacionales

Colegio de Abogados vota para elegir representantes ante la Usac

12:43 PM, Feb 05
Estos son los guatemaltecos que buscan clasificar al Mundial Sub-17t
Deportes

Estos son los guatemaltecos que buscan clasificar al Mundial Sub-17

11:33 AM, Feb 05
Varillas de construcción se incrustan en bus extraurbano en zona 13t
Nacionales

Varillas de construcción se incrustan en bus extraurbano en zona 13

01:32 PM, Feb 05
Festival de Antigua 2026: La cumbre de la creatividad regresará con muchas innovacionest
Empresas

Festival de Antigua 2026: La cumbre de la creatividad regresará con muchas innovaciones

12:49 PM, Feb 05

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadEE.UU.redes socialesDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos