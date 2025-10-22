 Accidente de buses deja 17 heridos en Santa Rosa
Nacionales

Buses chocan en Santa Rosa; hay 17 heridos

Según usuarios, los pilotos iban peleando en el trayecto y conducían a excesiva velocidad.

Los buses extraurbanos colisionaron en el Km. 50, en Santa Rosa.
Los buses extraurbanos colisionaron en el Km. 50, en Santa Rosa. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Dos buses del transporte extraurbano colisionaron en el kilómetro 50 de la ruta que conduce desde Barberena hacia El Cerinal, en el departamento de Santa Rosa. Los cuerpos de socorro reportaron varios heridos como consecuencia de este accidente.

El hecho ocurrió en horas de la mañana de este miércoles, 22 de octubre, aparentemente en el marco de un enfrentamiento que mantenían los pilotos, quienes habrían actuado con imprudencia dando lugar al fuerte choque.

Según versiones de testigos, los pilotos de ambas unidades conducían a excesiva velocidad y sin mayor precaución, ya que peleaban pasajes en la carretera, lo que provocó la colisión.

Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y brindaron atención a 17 personas que presentaban traumas en diferentes partes del cuerpo.

Víctor Gómez, vocero de la institución, explicó que los pacientes fueron trasladados a la emergencia del Hospital Regional de Cuilapa, Santa Rosa.

Hasta el momento, entre los heridos han sido identificadas las siguientes personas:

  • Benilca Miranda, de 39 años.
  • Cristian Mejía, de 22.
  • Carol López, de 44.
  • María Pichillá, de 34.
  • Medelyn Mazariegos, de 14 años.
Los buses chocaron en Santa Rosa. - Bomberos Voluntarios

Bus queda volcado en Mixco

Un fuerte accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este miércoles, 22 de octubre, en el puente Tinco, zona 7 del municipio de Mixco, Guatemala. En este sector volcó un autobús de Express Mixco y unas 30 personas resultaron heridas.

Las imágenes compartidas por los cuerpos de socorro y autoridades de tránsito de la localidad reflejan la magnitud de este hecho, del que hasta el momento se desconocen las causas exactas.

El bus quedó totalmente volcado y destruido tras caer a un costado del puente. Debido a esta situación, dos de los heridos habían quedado atrapados entre la estructura destruida de la unidad, por lo que los Bomberos Voluntarios tuvieron que utilizar equipo especial hidráulico para su rescate.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

