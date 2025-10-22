Accidente en Mixco: Bus queda volcado en puente Tinco

Un bus quedó volcado en el área del Puente Tinco como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada de este miércoles 22 de octubre en la zona 7 del municipio de Mixco, Guatemala.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a la institución ingresaron múltiples llamadas de auxilio indicando sobre un percance vial que se había dado en el sector y había dejado varios afectados.
Ante esta situación, de inmediato se coordinó la presencia de unidades y elementos de las 2ª y 22ª compañías. Al observar la magnitud de lo ocurrido, el oficial a cargo optó por requerir el apoyo de cuatro compañías más.
De acuerdo con la información compartida, en el lugar fueron localizadas varias personas lesionadas, incluso fue necesario utilizar equipo especial hidráulico para extraer a dos de ellas que estaban atrapadas entre la estructura destruida de la unidad de transporte de pasajeros.
"Los técnicos en urgencias médicas les aplicaron atención prehospitalaria a los pacientes, ya que presentaban traumas y lesiones en diferentes partes del cuerpo. También, tomando en cuenta la cantidad de afectados, se hizo la clasificación respectiva para iniciar con el traslado de los más delicados hacia los centros asistenciales", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.
Agregó que, hasta ahora, se maneja un dato de 54 personas heridas que han sido ingresadas a hospitales, 34 de ellas fueron llevadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de la zona 4 de Mixco; y las otras 20 al Hospital Roosevelt, en la zona 11 capitalina.
El proceso para identificar a los afectados continúa en desarrollo. Hasta ahora, los bomberos solamente han podido recabar los siguientes nombres:
- Elsa Tuquer, de 42 años.
- Shirley Méndez.
- Jennifer Méndez.
- Isabel Iquique.
- Elder Xitumul.
Paso parcialmente bloqueado
Las autoridades de tránsito de Mixco informaron que debido del fuerte accidente ocurrido esta madrugada permanece obstaculizado un carril en la incorporación a la ruta Interamericana.
En el área continúa el bus volcado y hay presencia de unidades de emergencia y de las fuerzas de seguridad, por lo que se pidió precaución a los usuarios de este tramo.