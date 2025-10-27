 FECI investiga corrupción en el Hospital Roosevelt
Nacionales

FECI realiza operativo por posible corrupción en el Hospital Roosevelt

Se da seguimiento a denuncias presentadas por la Contraloría tras detectar irregularidades en adjudicaciones del centro asistencial, ya que se fraccionaron compras y se incumplió con trabajos.

., Ministerio Público
. / FOTO: Ministerio Público

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), implementó un operativo este lunes 27 de octubre en seguimiento a denuncias por posibles actos de corrupción en adjudicaciones del Hospital Roosevelt.

Están en desarrollo ocho diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias. Tres de estos se llevan a cabo en las instalaciones del centro asistencial y los otros cinco en empresas privadas vinculadas con los hechos investigados.

Según indicó el Departamento de Información y Prensa del ente investigador, las diligencias se realizan en seguimiento a tres denuncias presentadas por la Contraloría General de Cuentas.

Uno de los casos está relacionado con una adjudicación por un monto de Q300,000.00 bajo el concepto de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de redes informáticas.

"Sin embargo, las investigaciones preliminares establecen que los trabajos realizados no cumplían con los requerimientos técnicos del hospital, aunque fueron recibidos por instrucciones superiores", indicó el MP.

Foto embed
Unidades de la Fiscalía y de la PNC durante allanamientos en el hospital Roosevelt. - Ministerio Público

Compras fraccionadas y reparaciones no efectuadas

De acuerdo con la fiscalía, otro de los hallazgos se refiere a trabajos de reparación en calles internas del hospital, los cuales fueron adjudicados mediante compras directas. La referida adjudicación alcanzaba un monto superior a Q500,000.00, pero se habrían fragmentado los procesos con el propósito de evadir los procedimientos de licitación y cotización.

El tercer caso se relaciona con pagos efectuados por Q200,000.00 por concepto de reparaciones que no fueron ejecutadas correctamente, pero que, de acuerdo con la fiscalía, también fueron recibidas por instrucciones superiores.

