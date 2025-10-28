 Captan robo cometido por cinco sujetos en Villa Canales
Nacionales

Captan brutal robo cometido por cinco sujetos en Villa Canales

Video evidencia el momento en que cinco hombres rodean y roban a un motorista en Villa Canales.

Brutal robo en grupo., Captura de pantalla video Facebook.
Brutal robo en grupo. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un nuevo video de seguridad ha causado indignación en redes sociales al mostrar el momento exacto en que un joven motorista es interceptado y asaltado violentamente por al menos cinco hombres que se conducían en tres motocicletas, en el ingreso al municipio de Villa Canales.

Las imágenes, captadas por una cámara cercana a la carretera, muestran cómo los asaltantes rodean a la víctima, lo obligan a detenerse y, bajo amenazas de muerte, le arrebatan su motocicleta en cuestión de segundos.

El video, que rápidamente se volvió viral, revela la frialdad con la que el grupo actúa en conjunto, bloqueando el paso y coordinando el robo sin preocuparse por ser vistos. Incluso, varios testigos presencian el asalto sin poder intervenir.

Tras ser despojado de su vehículo, el joven queda sentado en la orilla de la carretera, con la cabeza baja, observando cómo los delincuentes huyen tranquilamente con su moto por la misma ruta.

Banda de robamotos en Villa Canales

Este violento ataque revive la preocupación entre los vecinos de Villa Canales, quienes denuncian que las bandas dedicadas al robo de motocicletas operan con total impunidad en distintos puntos del municipio.

Hace unas semanas, otro video evidenció la forma en que una banda similar intentó asaltar a un motorista en la misma zona. Las cámaras de seguridad captaron a cuatro sujetos en dos motocicletas cerrando el paso a un conductor en plena carretera y amenazándolo con arma de fuego. En esa ocasión, el robo no se concretó porque la motocicleta de la víctima no arrancó, lo que obligó a los delincuentes a huir.

Según los pobladores, los ataques se repiten en lugares estratégicos como el puente de ingreso al municipio, el kilómetro 22 cerca del monumento a La Piña, así como en el sector de Los Álamos y la vuelta al lago de Amatitlán.

Video evidencia cómo opera una banda de robamotos en Villa Canales

Impactante video muestra la forma de operar de robamotos en Villa Canales.

Los vecinos afirman que los robos son cada vez más frecuentes y violentos, y que algunos han dejado personas heridas.

Pese a la gravedad de los hechos, ni la Policía Nacional Civil (PNC) ni el Ministerio Público (MP) se han pronunciado hasta el momento sobre estos casos, mientras crece el reclamo ciudadano por mayor seguridad y presencia policial en la zona.

Emisoras  Escúchanos