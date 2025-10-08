 Así opera una banda de robamotos en Villa Canales
Video evidencia cómo opera una banda de robamotos en Villa Canales

Un video que circula en redes sociales evidencia el modo operandis de una banda de robamotos que, según denuncias de pobladores, tiene aterrorizado al municipio de Villa Canales. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a cuatro sujetos que se conducen en dos motocicletas, quienes cerraron el paso a un motorista en plena carretera para intentar despojarlo de su vehículo de dos ruedas.

En el video se ve cómo los delincuentes, con pistola en mano y bajo amenazas de muerte, obligan al conductor a tirarse al suelo mientras otros vehículos circulaban por la carretera. Sin embargo, el robo no tuvo éxito debido a que la motocicleta de la víctima no arrancó, por lo que los sujetos huyeron del lugar. Afortunadamente, la persona afectada no sufrió lesiones y logró conservar su moto.

Según los habitantes de Villa Canales, la banda opera desde varios puntos estratégicos del municipio. Uno de ellos es un puente ubicado en el ingreso principal al municipio. Otro lugar frecuente de operación es el kilómetro 22, cerca del monumento a La Piña. Además, se reportan robos en la zona de Los Álamos y en la vuelta al lago de Amatitlán.

Los vecinos reportan que los robos son constantes y, en algunos casos, han dejado personas heridas. La presencia de los delincuentes genera alarma, ya que actúan sin importar si hay testigos o vehículos en tránsito.

A pesar de la gravedad de los hechos, hasta el momento ni la Policía Nacional Civil (PNC) ni el Ministerio Público (MP) se han pronunciado sobre este caso. La falta de acción oficial ha aumentado la preocupación de los pobladores, quienes insisten en la necesidad de reforzar la seguridad en estas zonas vulnerables.

Los vecinos hacen un llamado a las autoridades para que tomen medidas inmediatas y eviten que la situación escale. La comunidad de Villa Canales solicita patrullajes constantes, instalación de cámaras de seguridad adicionales y estrategias de prevención, con el fin de garantizar la seguridad de quienes transitan por la carretera y reducir el temor que genera esta banda de robamotos.

