Momento exacto del deslave en la ruta Cito-Zarco

Un comunicador local registró con su cámara el preciso momento en que un deslave afectó el kilómetro 194 de la ruta Cito-Zarco, en El Palmar, Quetzaltenango, mientras varios vehículos transitaban por la zona. En el video viral se observa cómo el terreno cede y dos enormes árboles se hunden, generando preocupación entre los conductores que se encontraban en el lugar.
El incidente se produjo durante la tarde del lunes, cuando la saturación del suelo por las intensas lluvias recientes provocó el deslizamiento. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indicó que la situación representa un riesgo significativo, especialmente en el tramo cercano al kilómetro 195, donde se han reportado grietas y hundimientos que comprometen la estabilidad de la vía.
Conductores que transitan por la ruta Cito-Zarco en riesgo
La ruta Cito-Zarco es utilizada por aproximadamente 10 mil vehículos diariamente, por lo que Conred recomendó extremar precauciones y, en caso de ser posible, evitar transitar por el área hasta que se completen las evaluaciones de seguridad. Equipos especializados ya se encuentran desplegados en la zona para monitorear el terreno y tomar medidas de mitigación.
Las lluvias recientes han impactado no solo esta ruta, sino también la infraestructura crítica del país. Hasta ahora, se reportan 915 carreteras y 43 puentes afectados, además de daños en 44 centros educativos y 33 edificios públicos. Los servicios de salud, agua, saneamiento e higiene también han resultado afectados en diversas localidades.
Las autoridades hacen un llamado a la población para mantenerse informada y seguir estrictamente las recomendaciones de prevención, sobre todo en áreas propensas a deslizamientos, inundaciones o derrumbes. La combinación de alerta ciudadana y acciones de monitoreo es fundamental para garantizar la seguridad de quienes circulan por estas zonas.