 Momento exacto del deslave en la ruta Cito-Zarco
Nacionales

VIDEO. Momento exacto en que ocurrió un deslave en la ruta Cito-Zarco

En las imágenes se observa cómo dos enormes árboles se hunden a medida que el terreno cede.

Compartir:
Deslave en la ruta Cito-Zarco. , Captura de pantalla video Facebook.
Deslave en la ruta Cito-Zarco. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un comunicador local registró con su cámara el preciso momento en que un deslave afectó el kilómetro 194 de la ruta Cito-Zarco, en El Palmar, Quetzaltenango, mientras varios vehículos transitaban por la zona. En el video viral se observa cómo el terreno cede y dos enormes árboles se hunden, generando preocupación entre los conductores que se encontraban en el lugar.

El incidente se produjo durante la tarde del lunes, cuando la saturación del suelo por las intensas lluvias recientes provocó el deslizamiento. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indicó que la situación representa un riesgo significativo, especialmente en el tramo cercano al kilómetro 195, donde se han reportado grietas y hundimientos que comprometen la estabilidad de la vía.

Conductores que transitan por la ruta Cito-Zarco en riesgo 

La ruta Cito-Zarco es utilizada por aproximadamente 10 mil vehículos diariamente, por lo que Conred recomendó extremar precauciones y, en caso de ser posible, evitar transitar por el área hasta que se completen las evaluaciones de seguridad. Equipos especializados ya se encuentran desplegados en la zona para monitorear el terreno y tomar medidas de mitigación.

Las lluvias recientes han impactado no solo esta ruta, sino también la infraestructura crítica del país. Hasta ahora, se reportan 915 carreteras y 43 puentes afectados, además de daños en 44 centros educativos y 33 edificios públicos. Los servicios de salud, agua, saneamiento e higiene también han resultado afectados en diversas localidades.

Las autoridades hacen un llamado a la población para mantenerse informada y seguir estrictamente las recomendaciones de prevención, sobre todo en áreas propensas a deslizamientos, inundaciones o derrumbes. La combinación de alerta ciudadana y acciones de monitoreo es fundamental para garantizar la seguridad de quienes circulan por estas zonas.

En Portada

Sismos sacuden el territorio guatemaltecot
Nacionales

Sismos sacuden el territorio guatemalteco

07:36 AM, Oct 08
Cristiano Ronaldo habla de su retiro y sorprende con su respuestat
Deportes

Cristiano Ronaldo habla de su retiro y sorprende con su respuesta

07:11 AM, Oct 08
Capturan en Colombia a dos personas solicitadas en extradición por Guatemalat
Nacionales

Capturan en Colombia a dos personas solicitadas en extradición por Guatemala

07:10 AM, Oct 08
Billboard incluye a Ricardo Arjona como uno de los Mejores Artistas Latinos del siglo XXIt
Farándula

Billboard incluye a Ricardo Arjona como uno de los Mejores Artistas Latinos del siglo XXI

07:06 AM, Oct 08

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalReal MadridLiga NacionalSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos