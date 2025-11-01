Camión volcado complica el kilómetro 22 de ruta al Pacífico

Por razones que se investigan, el chofer de un camión de productos de primera necesidad perdió el control de la unidad de transporte que conducía, por lo que volcó sobre el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, durante la mañana de este sábado 1 de noviembre de 2025. Como consecuencia, las autoridades tuvieron que bloquear un carril con dirección hacia la ciudad de Guatemala, generando complicaciones en el tránsito del sector.
El vocero de la PMT de Villa Nueva, Henry Quevedo, aseguró que están haciendo las gestiones necesarias para limpiar este tramo de la ruta al Pacífico lo más pronto posible. El comunicador recordó que varias vías internas del municipio que representa están ocupadas, por la tradicional actividad del baile de fieros.
Quevedo destacó que para liberar la ruta será necesario sacar la carga del camión, por lo que pidió paciencia. En ese sentido, las autoridades viales compartieron un video en el que se ve que ya hay una grúa lista para remover el vehículo siniestrado.
Quevedo narró que la carga del camión que protagonizó el percance es de productos de la canasta básica. Destacó que al lugar acudieron agentes de la PMT local, con el propósito de agilizar el paso vehicular.