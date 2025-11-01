 Camión volcado complica el kilómetro 22 de ruta al Pacífico
Nacionales

Camión volcado complica el kilómetro 22 de ruta al Pacífico

Para liberar la ruta, las autoridades primero deberán recoger la carga del transporte, porque corresponde a artículos de primera necesidad.

Compartir:
La carga del camión quedó totalmente derramada en el asfalto., Captura de pantalla.
La carga del camión quedó totalmente derramada en el asfalto. / FOTO: Captura de pantalla.

Por razones que se investigan, el chofer de un camión de productos de primera necesidad perdió el control de la unidad de transporte que conducía, por lo que volcó sobre el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, durante la mañana de este sábado 1 de noviembre de 2025. Como consecuencia, las autoridades tuvieron que bloquear un carril con dirección hacia la ciudad de Guatemala, generando complicaciones en el tránsito del sector.

El vocero de la PMT de Villa Nueva, Henry Quevedo, aseguró que están haciendo las gestiones necesarias para limpiar este tramo de la ruta al Pacífico lo más pronto posible. El comunicador recordó que varias vías internas del municipio que representa están ocupadas, por la tradicional actividad del baile de fieros.

Quevedo destacó que para liberar la ruta será necesario sacar la carga del camión, por lo que pidió paciencia. En ese sentido, las autoridades viales compartieron un video en el que se ve que ya hay una grúa lista para remover el vehículo siniestrado.

Quevedo narró que la carga del camión que protagonizó el percance es de productos de la canasta básica. Destacó que al lugar acudieron agentes de la PMT local, con el propósito de agilizar el paso vehicular.

Conmemoran el Día de los Santos con Barriletes Gigantes

Autoridades dieron recomendaciones para disfrutar de los Barriletes Gigantes de Santiago y Sumpango, Sacatepéquez.

En Portada

Carlos Gutiérrez reina en Antigua y Óscar Garzón se perfila como campeón de la Vuelta a Guatemalat
Deportes

Carlos Gutiérrez reina en Antigua y Óscar Garzón se perfila como campeón de la Vuelta a Guatemala

02:58 PM, Nov 01
Video: Fuerte accidente vial en kilómetro 27 de ruta al Pacíficot
Nacionales

Video: Fuerte accidente vial en kilómetro 27 de ruta al Pacífico

02:51 PM, Nov 01
Se reanuda el servicio de agua en el Aeropuerto La Aurorat
Nacionales

Se reanuda el servicio de agua en el Aeropuerto La Aurora

02:45 PM, Nov 01
Bailarina deleita con su belleza en concierto de Ricardo Arjonat
Farándula

Bailarina deleita con su belleza en concierto de Ricardo Arjona

09:16 AM, Nov 01

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados Unidos#64VueltaaGuateLluviasFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos