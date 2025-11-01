Conmemoran el Día de los Santos con Barriletes Gigantes

Como parte de las tradiciones del 1 de noviembre de 2025, Día de Todos los Santos, los guatemaltecos visitarán los municipios de Santiago y Sumpango, en el departamento de Sacatepéquez por los festivales de Barriletes Gigantes, por lo que las autoridades dieron una serie de recomendaciones para evitar riesgos. El departamento de Asistencia al Turista, del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), también puso a disposición el número de teléfono 1500 para pedir sugerencias para visitar el país durante el asueto.
Entre las principales recomendaciones para la exhibición de Barriletes Gigantes están el llegar temprano y planificar el medio de transporte a utilizar. Asistencia turística, por medio de un afiche, también sugirió seguir las indicaciones de las autoridades y guías turísticos.
Además, esta dependencia del INGUAT pidió a los guatemaltecos usar ropa y calzado cómodo, además de tomar las medidas adecuadas para protegerse del sol o la lluvia. "Respeta los espacios sagrados y las costumbres locales", añadieron.
Entre otros consejos, la entidad pidió disfrutar de la gastronomía tradicional en estos municipios y apoyar el comercio local por medio de las ventas instaladas cerca de los cementerios.
Piden no tocar los Barriletes Gigantes
Evita tocar los barriletes y mantén distancia de las áreas de vuelo", pidió de manera directa esta unidad del INGUAT.
Además, las autoridades pidieron depositar la basura en los lugares asignados y pusieron a disposición los siguientes números telefónicos de asistencia al turista: 2290-2810 y 5188-1819.