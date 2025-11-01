 Conmemoran el Día de los Santos con Barriletes Gigantes
Nacionales

Conmemoran el Día de los Santos con Barriletes Gigantes

Autoridades dieron recomendaciones para disfrutar de los Barriletes Gigantes de Santiago y Sumpango, Sacatepéquez.

Compartir:
Los festivales de Barriletes Gigantes se desarrollan en Santiago y Sumpango, Sacatepçequez., Archivo.
Los festivales de Barriletes Gigantes se desarrollan en Santiago y Sumpango, Sacatepçequez. / FOTO: Archivo.

Como parte de las tradiciones del 1 de noviembre de 2025, Día de Todos los Santos, los guatemaltecos visitarán los municipios de Santiago y Sumpango, en el departamento de Sacatepéquez por los festivales de Barriletes Gigantes, por lo que las autoridades dieron una serie de recomendaciones para evitar riesgos. El departamento de Asistencia al Turista, del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), también puso a disposición el número de teléfono 1500 para pedir sugerencias para visitar el país durante el asueto.

Entre las principales recomendaciones para la exhibición de Barriletes Gigantes están el llegar temprano y planificar el medio de transporte a utilizar. Asistencia turística, por medio de un afiche, también sugirió seguir las indicaciones de las autoridades y guías turísticos.

Además, esta dependencia del INGUAT pidió a los guatemaltecos usar ropa y calzado cómodo, además de tomar las medidas adecuadas para protegerse del sol o la lluvia. "Respeta los espacios sagrados y las costumbres locales", añadieron.

Entre otros consejos, la entidad pidió disfrutar de la gastronomía tradicional en estos municipios y apoyar el comercio local por medio de las ventas instaladas cerca de los cementerios.

En otras noticias: Arévalo presenta querella contra el jefe de la FECI; el mandatario señaló al fiscal, Rafael Curruchiche, por abuso de autoridad y otros delitos.

Arévalo presenta querella contra el jefe de la FECI

El presidente señala al fiscal Rafael Curruchiche de abuso de autoridad y otros delitos.

Piden no tocar los Barriletes Gigantes

Evita tocar los barriletes y mantén distancia de las áreas de vuelo", pidió de manera directa esta unidad del INGUAT.

Además, las autoridades pidieron depositar la basura en los lugares asignados y pusieron a disposición los siguientes números telefónicos de asistencia al turista: 2290-2810 y 5188-1819.

En Portada

Conmemoran el Día de los Santos con Barriletes Gigantest
Nacionales

Conmemoran el Día de los Santos con Barriletes Gigantes

08:37 AM, Nov 01
PNC implementa el Plan de las Flores y de Todos los Santost
Nacionales

PNC implementa el "Plan de las Flores y de Todos los Santos"

07:58 AM, Nov 01
Villa Nueva vive jornada de fiesta con el Desfile de Fierost
Nacionales

Villa Nueva vive jornada de fiesta con el Desfile de Fieros

07:22 AM, Nov 01
Entre sus grandes éxitos, Ricardo Arjona revela detalles de su juventud en Guatemala t
Farándula

Entre sus grandes éxitos, Ricardo Arjona revela detalles de su juventud en Guatemala

08:35 AM, Nov 01

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.#liganacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos