Arévalo presenta querella contra el jefe de la FECI

El Gobierno de Guatemala informó que este viernes, 31 de octubre, el presidente Bernardo Arévalo, en su calidad de ciudadano, presentó una querella contra el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.
Según detalló la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República, la querella fue presentada esta tarde ante el Juzgado de Paz Penal de Turno para solicitar que se inicie el proceso penal correspondiente contra el funcionario.
El fiscal es señalado de los delitos de abuso de autoridad, revelación de secretos, resoluciones violatorias a la Constitución, infracción de privilegio, obstrucción de justicia y tráfico de influencias.
El mandatario adelantó ayer, durante la conferencia de prensa "La Ronda" en el Palacio Nacional de la Cultura", que estaría accionando legalmente contra Curruchiche por considerar que ha actuado fuera de la ley.
Esto tras referirse a la solicitud de retiro del derecho de antejuicio que planteó esta semana el Ministerio Público contra él y la vicepresidenta Karin Herrera, a quienes señala de tener vínculos con la fuga masiva de reos de la cárcel Fraijanes II.
"Este nuevo antejuicio que han solicitado es una ridiculez. Es un caso ridículo más, es un ejemplo perfecto del tipo de medidas espurias que constituyen este tipo de intentos de desestabilización del poder por medio de la acción judicial, que se llama ‘lawfare’, que se está llevando a cabo en distintos países y lugares", dijo.
"Entre hoy y mañana, estaremos presentando, yo personalmente, una querella contra Curruchiche por la serie de delitos que cometió en el marco de su presentación. Infracción de privilegios, obstaculización de la justicia, tráfico de influencias, revelación de secretos, entre otros", agregó.
FECI señala a Arévalo en caso Unops
El Ministerio Público presentó recientemente el caso "Unops: Corrupción Presidencial", en el que se señalan anomalías en el marco del convenio suscrito por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con esa oficina para la adquisición de insumos y medicamentos.
El jefe de la FECI señaló durante una conferencia de prensa que se han recibido denuncias donde se señala que el presidente Bernardo Arévalo se ha beneficiado del apoyo de entes internacionales y se mencionan irregularidades puntualmente sobre el tema del acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
En ese contexto, se investigan supuestas anomalías en el marco de la firma del convenio entre ese ente internacional y la cartera de Salud, pues además de que, según la FECI, no se contó con el aval del Congreso, se han detectado mala calidad de medicamentos.
* Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7