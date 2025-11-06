"Pinky" y "Cerebro" enfrentarán proceso penal por vínculos con robos

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno resolvió este jueves 6 de noviembre ligar a proceso y enviar a prisión preventiva a los presuntos motoladrones conocidos como alias "Pinky" y "Cerebro" que, según las investigaciones, operaban en diferentes zonas de la Ciudad de Guatemala.
Los sospechosos fueron detenidos el pasado 27 de octubre en un operativo a cargo de agentes de la Comisaría 11 de la Policía Nacional Civil (PNC), que implementaron las acciones de búsqueda en seguimiento a denuncias por casos de robo ocurridos en las últimas semanas.
Los sindicados son Feyserr David Pérez Estrada, de 23 años, alias "Pinky"; y Luis Valerio García Vega, alias "Cerebro", de 30 años, quienes tendrían vinculación con una serie de hechos delictivos ocurridos en las zonas 1, 5 y 7 capitalinas.
El día de la detención, se les localizó en la 27 calle y 12 avenida de la zona 5. Fueron PNC de Guatemala, donde fueron sorprendidos cuando despojaban de sus pertenencias a una joven mujer que retornaba a su vivienda en ese sector.
"Los sindicados lograron despojar a la víctima de un teléfono celular y de una tarjeta de débito bajo amenazas de muerte. Para ello utilizaron utilizando arma de fuego", detalló en su momento la entidad de seguridad.
Agregó que los individuos, al observa la presencia de la PNC, intentaron darse a la fuga a bordo de una motocicleta, pero no lograron su objetivo.
Tras su detención se les decomiso los objetos robados a la joven y una motocicleta color blanco, la cual ya había sido denunciada por víctimas de robo.