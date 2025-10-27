Indignación por video que muestra asalto a repartidor en zona 1

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación entre los guatemaltecos. En las imágenes se observa el momento exacto en que dos motoladrones despojan de sus pertenencias a un repartidor que realizaba una entrega en la zona 1 de la capital.
El asalto ocurrió el domingo 26 de octubre de 2025, sobre la 2ª calle y 3ª avenida, a plena luz del día y en total impunidad. Cámaras de seguridad registraron cómo el repartidor se estaciona en una esquina, desciende de su motocicleta y camina hacia una vivienda para entregar un pedido.
Segundos después aparecen dos hombres a bordo de otra motocicleta. El conductor se detiene mientras su acompañante, armado, desciende del vehículo y se dirige al repartidor. Bajo amenazas de muerte, le exige que entregue su teléfono celular. La víctima, sin oponer resistencia, accede a las órdenes del delincuente.
El asaltante regresa a la moto, su cómplice acelera y ambos huyen del lugar con tranquilidad. Según testigos, los mismos individuos habrían sido captados por las cámaras del sector semanas atrás, cuando asaltaron una tienda ubicada en la misma esquina.
El video ha provocado numerosas reacciones en redes sociales. Usuarios expresaron su molestia por la inseguridad y la falta de respuesta de las autoridades, recordando que el teléfono celular es una herramienta esencial para los repartidores, ya que lo utilizan para recibir pedidos y comunicarse con los clientes.
PNC confirma captura de los motoladrones
Horas después de viralizarse el video, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de dos presuntos motoladrones identificados como Feyserr David Pérez Estrada, de 23 años, alias "Pinky", y Luis Valerio García Vega, de 30, alias "Cerebro". Ambos fueron detenidos por agentes de la comisaría 11 en la 27ª calle y 12ª avenida, zona 5, cuando asaltaban a una joven mujer a quien despojaron de su celular y una tarjeta de débito bajo amenazas de muerte.
Durante el operativo se les incautó la motocicleta M-966HSC, marca TVS Apache, color blanco, la cual ya había sido denunciada como robada. De acuerdo con la investigación, ambos son presuntos responsables de una serie de asaltos a mano armada cometidos en las zonas 1, 5 y 7 de la capital, donde operaban utilizando distintas motocicletas y vestimentas.
La PNC exhortó a quienes hayan sido víctimas de estos individuos a presentar su denuncia en la subestación policial más cercana para fortalecer las investigaciones.