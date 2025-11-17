Ladrón pide ayuda a motoristas para escapar de la PNC

Un presunto ladrón protagonizó un caótico intento de fuga en la Avenida Centroamérica, zona 3 de Escuintla, en un hecho que quedó registrado en video por varios testigos.
Según reportes locales, el hombre había despojado de sus pertenencias a una persona de la tercera edad minutos antes. Dos agentes motorizados de la Policía Nacional Civil (PNC) reaccionaron de inmediato y lograron retenerlo. Sin embargo, el sospechoso aprovechó un descuido y salió corriendo, iniciando una fuga desesperada.
En el video que circula en redes, se observa cómo el presunto delincuente comienza a subirse a motocicletas detenidas en el semáforo. Incluso pide a los motoristas que lo lleven, en un intento por escapar de la autoridad. La escena generó alarma entre conductores y transeúntes, quienes se apartaron rápidamente para evitar cualquier accidente.
A pesar de la maniobra inusual, los agentes continuaron la persecución. Minutos después lograron interceptarlo y asegurarlo.
Agentes de la PNC recuperan celular de la víctima
Los policías recuperaron un teléfono celular que habría sido robado a la víctima y aseguraron al detenido, quien quedó a disposición de las autoridades competentes para que continúe el proceso legal correspondiente.
Hasta el momento se desconoce la identidad del presunto ladrón, así como si la víctima presentó una denuncia formal. El incidente ha reavivado el debate sobre la inseguridad en el área y la necesidad de fortalecer la presencia policial en zonas de alto tránsito.