Modus operandi de mujeres que robaron en ruta al Atlántico

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que tres mujeres roban en un local ubicado en un centro comercial del kilómetro 4.6 de la ruta al Atlántico, en la capital. Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, revelan un robo coordinado que ocurrió en menos de un minuto.
Según la grabación, una de las mujeres entretiene a la vendedora con preguntas y conversación, mientras las otras dos se mueven por el establecimiento. Una de ellas se acerca a una mesa donde había una laptop y, aprovechando que la dependiente estaba distraída, esconde el dispositivo dentro de su sudadera. Tras hacerlo, las tres mujeres abandonan el lugar sin levantar sospechas.
Los propietarios del negocio decidieron difundir el video en redes sociales para solicitar apoyo en la identificación de las sospechosas y para alertar a otros comercios del sector. Sus rostros quedaron registrados claramente en las imágenes, por lo que también pidieron a las autoridades actuar con rapidez para dar seguimiento al caso.
Robo similar en otro centro comercial
Minutos después de que el primer video se hiciera viral, usuarios compartieron otra grabación que muestra un robo similar en un centro comercial de la ruta al Atlántico, esta vez ubicado en la zona 17.
En esta ocasión, las cámaras captaron a un hombre que camina por la plaza comercial y, al pasar frente a una tienda de venta de motocicletas, cascos y accesorios, observa un casco en exhibición y decide entrar. El encargado del local se encontraba en el mostrador, aparentemente distraído con su teléfono.
El individuo toma el casco, lo acomoda entre el brazo simulando que ya lo llevaba consigo y permanece varios segundos dentro del comercio fingiendo interés en las motocicletas. Luego sale caminando con calma, llevándose el artículo sin que el dependiente lo notara.
Ambos hechos han generado preocupación entre comerciantes del área, quienes piden fortalecer la seguridad privada y una respuesta más ágil por parte de las autoridades para evitar que estos casos sigan repitiéndose.