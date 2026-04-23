 República Dominicana y Guatemala acuerdan fortalecer la cooperación económica
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República Dominicana y Guatemala acuerdan fortalecer la cooperación económica

Entre los temas a abordar en el foro figuran presentar facilidades para el comercio y el impulso a las inversiones.

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El instrumento fue suscrito por el canciller dominicano, Roberto Álvarez, y su homólogo guatemalteco, Carlos Martínez Alvarado., Captura de pantalla
El instrumento fue suscrito por el canciller dominicano, Roberto Álvarez, y su homólogo guatemalteco, Carlos Martínez Alvarado. / FOTO: Captura de pantalla

República Dominicana y Guatemala firmaron este jueves 23 de abril, un memorando de entendimiento para establecer un Foro Político Empresarial, con el fin de fortalecer la cooperación económica, promover el comercio y fomentar las inversiones bilaterales, informó la Cancillería en un documento.

El instrumento, suscrito por el canciller dominicano, Roberto Álvarez, y su homólogo guatemalteco, Carlos Martínez Alvarado, contempla que este foro sirva como plataforma de diálogo entre autoridades gubernamentales y representantes del sector privado, identificar oportunidades de negocios, facilitar el acceso a mercados y promover proyectos de inversión conjunta.

Asimismo, se plantea que el espacio permita el intercambio de información, experiencias y mejores prácticas, contribuyendo al desarrollo del ambiente de negocios y al fortalecimiento de las relaciones comerciales bilaterales.

Entre los temas a abordar en el foro figuran presentar facilidades para el comercio y el impulso a las inversiones.

El acuerdo prevé que los encuentros se realicen anualmente o cuando las partes lo determinen, de manera alterna entre ambos países, así como la conformación de un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a las iniciativas y coordinar las acciones derivadas de este mecanismo.

De acuerdo a la Cancillería, los altos cargos dominicano y guatemalteco destacaron la importancia de este instrumento como una herramienta para "dinamizar" las relaciones económicas y fomentar una mayor participación del sector privado en la agenda bilateral, así como para aprovechar de manera más efectiva las oportunidades que ofrece el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

República Dominicana y Guatemala no contaban con un instrumento estrictamente bilateral para impulsar el comercio, dado que los acuerdos existentes son compartidos con los demás países de Centroamérica.

En este sentido, agregó la nota, la suscripción del memorando de entendimiento representa una oportunidad para crear un mecanismo propio que refleje la voluntad de ambos gobiernos de fortalecer sus relaciones económicas y comerciales, así como de establecer un espacio bilateral enfocado en identificar y aprovechar nuevas oportunidades de cooperación.

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Vía EFE

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