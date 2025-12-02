Gobierno responde por nuevas autopatrullas de la PNC

La reciente incorporación de nuevas autopatrullas a la Policía Nacional Civil (PNC) desató una inesperada ola de humor en redes sociales. Desde el 22 de noviembre, la institución puso en operación una flotilla de vehículos para reforzar los patrullajes de prevención y respuesta en distintas zonas de la ciudad capital. Sin embargo, el tipo de unidades utilizadas —particularmente los modelos sedán y hatchback— acaparó la atención, convirtiéndose rápidamente en tendencia.
Las nuevas patrullas fueron asignadas a áreas donde la PNC ha identificado posible actividad delictiva y requieren mayor presencia policial. Pero la sorpresa de los ciudadanos llegó cuando se viralizaron imágenes y videos mostrando los vehículos más pequeños, muy distintos a las tradicionales picops a las que estaba acostumbrada la población. En plataformas como TikTok, los usuarios añadieron sonidos de sirenas de juguetes o compararon las unidades con autos en miniatura, generando una avalancha de memes creativos y burlas.
El Gobierno entra al juego y responde con humor
Lejos de ignorar las críticas, el Gobierno de Guatemala decidió unirse a la conversación con la misma herramienta: el humor. Utilizando el sonido viral de los videos originales, la administración publicó un clip mostrando las autopatrullas en circulación. El video no tardó en acumular miles de reacciones y compartidos, convirtiéndose en uno de los contenidos institucionales más comentados del momento.
@guatemalagob
Nuevas patrullas de la @PNCdeGuatemala. 🚔 #patrullas #seguridad #Guatemala #pnc #wiowiowiowi♬ original sound - Yosra يسرى 🇹🇳🇩🇰
Pero la respuesta no terminó ahí. En un segundo video, también publicado en TikTok, se presentó una producción más elaborada, combinando actuación, comedia e información. En la grabación, un automovilista se acerca a una patrulla y le pregunta a un agente: "¿Y ese carrito de payaso, poli?". El policía aprovecha para explicar las razones detrás de la adquisición de los nuevos vehículos y, al final, responde con picardía: "Pero si quiere probar este carro de payaso, lo llevo", mientras muestra un par de esposas.
El objetivo, según explicó el Gobierno, fue comunicar de forma ligera y directa los beneficios operativos de las unidades, buscando que la población comprenda por qué se apostó por vehículos más compactos y eficientes.
@guatemalagob
¿Las nuevas patrullas son carros de payasos?🤡 Acá te contamos. #pnc #seguridad #guate #patrullas♬ sonido original - Gobierno de Guatemala 🇬🇹
Vehículos más ágiles y mejor equipados
El director general de la PNC, David Custodio Boteo, señaló que las nuevas unidades permitirán ofrecer una reacción más rápida ante situaciones de emergencia gracias a su tamaño y maniobrabilidad. Además, destacó que los vehículos cuentan con sistemas modernos de comunicación que facilitarán la coordinación entre distintas unidades policiales.
En total, 35 de las autopatrullas recién entregadas se asignarán al Distrito Central, mientras que dos se destinarán a reforzar la seguridad en Antigua Guatemala.
La inversión supera los Q6 millones y forma parte de los esfuerzos del Ministerio de Gobernación para modernizar la flota vehicular de la PNC y brindar mejores herramientas a los agentes encargados de proteger a la ciudadanía.
Con esta renovación, la institución busca optimizar sus operaciones diarias y fortalecer su compromiso de ofrecer un servicio más eficiente, cercano y oportuno para la población guatemalteca.