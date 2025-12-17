Disparo accidental en supermercado de San José Pinula deja un herido

Un incidente relacionado con el uso de armas de fuego dejó a una persona herida en un centro comercial del municipio de San José Pinula, Guatemala. El hecho se registró en horas de la noche del pasado martes 16 de diciembre.
Según informaron los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas se comunicaron las personas para solicitar apoyo debido a que un hombre había sido impactado con proyectil de arma de fuego en ese sector.
De inmediato se movilizaron los técnicos en urgencias médicas, quienes al llegar al lugar localizaron al paciente que presentaba una herida de bala en una extremidad inferior.
De acuerdo con la información recabada por la institución de socorro, a un agente de seguridad privada se le accionó accidentalmente el arma de fuego que portaba y de esa manera hirió a la otra persona.
"Los Bomberos Voluntarios de la 69 compañía estabilizaron al herido y luego fue ingresado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de accidentes", dijo Leandro Amado, vocero de la entidad.
Agregó que el afectado fue identificado como Ángel Castillo Del Cid, de 23 años de edad.
Las autoridades le dan seguimiento al incidente para determinar lo ocurrido y deducir las responsabilidades respectivas.