Localizan tres cuerpos en el lago de Amatitlán

Los cuerpos sin vida de tres personas fueron localizados en horas de la mañana de este viernes, 19 de diciembre, flotando en el lago de Amatitlán, en el departamento de Guatemala. De acuerdo con los socorristas, se trata de un hombre y dos mujeres que todavía no han sido identificados.
Fueron los Bomberos Voluntarios quienes atendieron la emergencia, pues fueron notificados por los habitantes de la localidad sobre la presencia de estas personas en el agua, específicamente en la desembocadura del río Villalobos.
Los elementos de la estación de Villa Canales fueron destacados a este sector donde, con ayuda de los pescadores, los cadáveres fueron llevados a la orilla y entregados a las autoridades correspondientes.
Tras su extracción, los fallecidos fueron trasladados al área de Playa de Oro, San Miguel Petapa, donde se llevaron a cabo las diligencias por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil y se coordinó su traslado hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Hans Lemus, vocero de la institución, explicó que no pudo establecerse la identidad ni posible edad y causa de muerte de estas personas debido al estado en el que fueron encontrados, pues ya presentaban índices avanzados de descomposición.