 Localizan tres cuerpos en el lago de Amatitlán
Nacionales

Localizan tres cuerpos en el lago de Amatitlán

Los fallecidos son dos mujeres y un hombre que no han sido identificados.

Compartir:
Localizan tres cuerpos en el lago de Amatitlán, Bomberos Voluntarios
Localizan tres cuerpos en el lago de Amatitlán / FOTO: Bomberos Voluntarios

Los cuerpos sin vida de tres personas fueron localizados en horas de la mañana de este viernes, 19 de diciembre, flotando en el lago de Amatitlán, en el departamento de Guatemala. De acuerdo con los socorristas, se trata de un hombre y dos mujeres que todavía no han sido identificados.

Fueron los Bomberos Voluntarios quienes atendieron la emergencia, pues fueron notificados por los habitantes de la localidad sobre la presencia de estas personas en el agua, específicamente en la desembocadura del río Villalobos.

Los elementos de la estación de Villa Canales fueron destacados a este sector donde, con ayuda de los pescadores, los cadáveres fueron llevados a la orilla y entregados a las autoridades correspondientes.

Tras su extracción, los fallecidos fueron trasladados al área de Playa de Oro, San Miguel Petapa, donde se llevaron a cabo las diligencias por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil y se coordinó su traslado hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Hans Lemus, vocero de la institución, explicó que no pudo establecerse la identidad ni posible edad y causa de muerte de estas personas debido al estado en el que fueron encontrados, pues ya presentaban índices avanzados de descomposición.

En Portada

Sale a la luz video del momento en que motorista murió en la zona 10 capitalinat
Nacionales

Sale a la luz video del momento en que motorista murió en la zona 10 capitalina

08:58 AM, Dic 19
Rudy Muñoz quiere venganza ante Antigua G. F. C.t
Deportes

Rudy Muñoz quiere venganza ante Antigua G. F. C.

09:44 AM, Dic 19
Localizan tres cuerpos en el lago de Amatitlánt
Nacionales

Localizan tres cuerpos en el lago de Amatitlán

09:40 AM, Dic 19
Ricardo Arjona revela la verdad sobre la historia del taxista que fue inspiración para uno de sus éxitos t
Farándula

Ricardo Arjona revela la verdad sobre la historia del taxista que fue inspiración para uno de sus éxitos

11:17 AM, Dic 19

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosMundial 2026#liganacionalFutbol GuatemaltecoDonald TrumpEE.UU.redes socialesLiga NacionalPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos