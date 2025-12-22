Regresan dinero a víctimas de estafa en conciertos de Arjona

El Ministerio Público (MP) informó este lunes (22/12/2025) que la mitad de las personas que fueron estafadas con la venta de entradas falsas a la residencia del cantante guatemalteco, Ricardo Arjona, ya recibieron la devolución de su dinero. El ente investigador indicó que en total fueron 16 las denuncias tramitadas por el caso en mención.
Fue el pasado 3 de noviembre cuando el MP anunció que investigaría presuntas estafas y fraudes en la venta de tickets para ver las presentaciones en vivo que Arjona presentó en el país. En ese entonces, una persona fue denunciada por fans mexicanos, costarricences y uruguayos.
Según las denuncias, la persona que estafó a los fans de Arjona es de origen guatemalteco y por este caso, el ente investigador instaló un puesto en las presentaciones del artista, para dar asesoramiento a las víctimas.
Por la estafa, los seguidores del artista se unieron para emitir un comunicado en solidaridad con las víctimas del engaño. Los conciertos de Arjona se celebraron en octubre y noviembre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Casos pendientes de resarcimiento
El ente investigador también se refirió a las personas que están pendientes de recibir su dinero de vuelta y en este caso consignó que son 8 las víctimas que aún esperan la devolución de sus fondos económicos. La entidad resaltó que todas las personas que fueron víctimas de la estafa son extranjeras que arribaron al país con el objetivo de participar en las presentaciones de Arjona.
Cabe resaltar que para estos conciertos, cientos de extranjeros llegaron a Guatemala para ser parte de los recitales del artista nacional, considerado como el más exitoso del país. En total fueron 27 presentaciones las que hizo el cantautor, en un periodo de un mes y medio.
Con información de la periodista Estela Noj, de Emisoras Unidas FM.