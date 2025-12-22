Piden precaución por semáforos sin electricidad en zona 1

Algunas calles y avenidas de la zona 1 capitalina amanecieron con problemas de energía eléctrica este lunes (22/12/2025), lo que impactó directamente en algunos cruceros donde los semáforos no funcionaron con normalidad. Por esa razón, las autoridades viales pidieron a los choferes manejar con mucha precaución para evitar accidentes de tránsito.
El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, aseguró que se hicieron las gestiones con entidad encargada de la energía, y reiteró la solicitud de precaución en los cruceros afectados.
Imágenes compartidas por usuarios de la vía mostraron que en los lugares afectados fue necesario el apoyo de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala para evitar contratiempos y accidente viales.
En algunas de las arterias afectadas, los conductores prefirieron detenerse en las esquinas con señalización de "alto" para evitar colisiones. Mientras tanto, otros usuarios optaron por obedecer las señales de los agentes de la PMT de la Ciudad de Guatemala.